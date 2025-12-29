Manises destinará más de 1,2 millones de euros en mejorar instalaciones y servicios públicos

El Ayuntamiento de Manises ha aprobado en el pleno extraordinario de diciembre los presupuestos municipales para 2026, que alcanzan los 34.400.000 millones de euros, sin recaer en endeudamientos ya que no se ha solicitado ningún préstamo. Los presupuestos han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV-PSOE 5, APM-Compromís 5 y Podemos 1) y los votos en contra de la oposición (PP 6 y Vox 4).

Según el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, “este presupuesto es el reflejo de la apuesta de este equipo de gobierno por realizar actuaciones que mejoran la vida del conjunto de la ciudadanía, más allá del mantenimiento ordinario del espacio público, tales como la renovación de mobiliario y dotaciones municipales o inversiones que, entre otros, pretenden embellecer las calles, plazas, parques, jardines e instalaciones de Manises, así como ofrecer servicios públicos de mayor calidad”.

En este sentido, el capítulo de inversiones de los presupuestos de 2026, que supone 1.288.790,95 euros del total (3,7 %), se ha destinado a la sustitución de la cubierta del pabellón municipal Luis Vilar (516.000 euros), a nuevas tecnologías (90.000 euros), a mejoras en equipamientos del edificio de Servicios Sociales (30.000 euros), a la urbanización de la Unidad de Ejecución 24 del polígono del aeropuerto (47.425,95 euros), así como al equipamiento de la piscina cubierta (160.365 euros), entre otras actuaciones.

Gastos fijos del ayuntamiento

Los gastos fijos del Ayuntamiento de Manises suponen el grueso de los presupuestos municipales, ya que el 43,34 % se destina al desembolso en personal (14.909.544,46 euros), los gastos corrientes en bienes y servicios (44,07 %) ascienden a 15.162.983,14 euros, las transferencias corrientes suponen el 5,56 %, con una cifra de 1.913.260 euros, y los gastos financieros representan el 0,81 %, con 280.000 euros.

Por otro lado y tras la buena acogida del bono comercio en este 2025, para el próximo ejercicio se ha incorporado de nuevo una partida presupuestaria de 50.000 euros.

También se ha contemplado una partida de 80.000 euros para ayudas al transporte para jóvenes para suplir la eliminación de las ayudas previstas para este 2026 por parte de la Generalitat Valenciana.

Además, este año el presupuesto es eminentemente social con una inversión en políticas sociales de 4.369.802’96 euros.

Respecto a la deuda, este año a fecha 30 de septiembre, había descendido casi 3 millones de euros (2.519.531,27 euros) desde el inicio de este mandato. Concretamente, se ha pasado de 9.173.292,68 euros en 2023 a 6.653.761,41 euros en 2025. En 2026 no está previsto pedir ningún préstamo y, por tanto, la deuda seguirá descendiendo en beneficio de las arcas municipales.