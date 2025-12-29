La Pobla de Farnals aprueba un presupuesto de 9,17 millones para 2026

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha aprobado un presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2026 que asciende a 9.167.000 euros. La sesión extraordinaria tuvo lugar el jueves 18 de diciembre de 2025 y también dio el visto bueno a las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal.

La propuesta fue sometida a votación tras el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada el 12 de diciembre. Las cuentas salieron adelante por mayoría absoluta con siete votos a favor —seis del grupo socialista y uno de Compromís— y seis abstenciones —5 del Partido Popular y una del grupo municipal Vox—.

Sin déficit

El presupuesto para 2026 se presenta sin déficit con los citados 9.167.000 euros, tanto en el estado de ingresos como en el de gastos. En el apartado de ingresos destacan los impuestos directos con 4.655.000 euros y las transferencias corrientes alcanzan los 3.395.000 euros.

En cuanto a las inversiones destacan la construcción del auditorio municipal, las pistas cubiertas deportivas así como la reparación de viales en el polígono industrial y núcleos urbanos, según el gobierno local.

3,8 millones para Personal

En cuanto a los gastos, la mayor partida corresponde al capítulo 1 de Personal con 3.821.000 euros, seguida de los gastos corrientes y servicios, que ascienden a 4.280.000 euros.

El expediente presupuestario incluye asimismo la Plantilla de Personal para el ejercicio 2026, el Anexo de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que han sido objeto de consulta y votación en la Mesa General de Negociación del Personal celebrada el 28 de noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

El techo de gasto

El techo de gasto para 2026 ha quedado fijado en 9.118.700 euros, correspondiente a los gastos no financieros del presupuesto, con carácter provisional hasta la aprobación de la liquidación del ejercicio 2025.

Tras su aprobación inicial, el Presupuesto General, junto con la Plantilla de Personal, será expuesto al público durante quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Periodo de reclamaciones

Durante este periodo, las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones. En caso de no presentarse alegaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.