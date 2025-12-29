Torrent mantiene cortados pasos inundables tras los siete rescates realizados en l'Horteta

Tras las fuertes precipitaciones sufridas en la jornada del 28 de diciembre, la Policía Local de Torrent informa de que se mantienen cortados varios pasos inundables del término municipal debido a que todavía baja agua por los barrancos, "lo que supone un grave peligro", según declaran los agentes.

De este modo, el ayuntamiento informa que "está totalmente prohibido el paso y se mantienen las cintas de seguridad en pasos del barranco de l'Horteta, como la Carrasquera, Clot de Bailón, bajo la A-7 y el barranco de Gils. El consistorio advierte de la importancia de no retirar las cintas ni cruzar estos pasos, ya que ayer "fue necesario realizar siete rescates por imprudencias evitables".

Y es que ayer por la tarde varias personas quedaron atrapadas con sus vehículos en el barranc de l'Horteta de Torrent , en el paso de Xarcs Secs, paso que se inunda con facilidad y por eso había sido cortado por la Policía Local de Torrent. Sin embargo, varios vehículos hicieron caso omiso de las indicaciones y atravesaron la cinta quedándose con su vehículos atrapados entre dos pasos inundables sin poder circular ni hacia adelante ni hacia detrás.

Aviso del Ayuntamiento de Torrent. / A. T.

Aviso amarillo

Aunque las vidas de los siete ocupantes no corrió peligro, ya que los vehículos lograron situarse en alto, se requirió la presencia de los Bomberos para poder evacuarlos.

El Ayuntamiento de Torrent recuerda que "seguimos en aviso amarillo hasta las 12 horas y los barrancos continúan con caudal".