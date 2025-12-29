Los vecinos se asoman al Poyo para recuperar la calma tras una noche tensa

El grupo de WhatsApp de vecinos de Vistabella en Picanya estuvo muy activo durante toda la tarde y noche de ayer, 28 de diciembre, con las fuertes precipitaciones. Una de las vecinas es la encargada habitual de enviar vídeos para informar del caudal del barranco del Poyo a todos los vecinos, sobre todo para aquellos que no están frente al barranco y no pueden verlo desde casa. "La gente estaba muy nerviosa y esta vecina iba enviando vídeos para que viesen en cada momento el estado del barranco", relata una de las personas pertenecientes a este chat.

"El momento de máxima tensión llegó con el envío del ES-Alert", afirma. Con esta alarma es inevitable pensar en lo sucedido el 29 de octubre de 2024, cuando el envío de este aviso llegó tarde, con los municipios ya inundados y viviendas frente al barranco completamente anegadas por el agua y arrasadas. El miedo siguió durante las horas siguientes al no dejar de llover: "ahora cada vez que hay un temporal tenemos esta misma situación, vecinos preocupados hasta que deja de llover", añade.

Esta mañana, el vecindario ha recuperado poco a poco la calma con los nuevos vídeos enviados a las 7 horas. "Al comprobar que el agua no había subido y que ya había dejado de llover, los vecinos han enviado mensajes de tranquilidad a través del chat", expresa. Asimismo, desde primera hora de la mañana, han sido los propios vecinos los que han querido "asomarse" al barranco del Poyo para comprobar por ellos mismos el caudal.

Vecinos de Picanya se asoman al barranco del Poyo. / Fernando Bustamante

Por su parte, el Ayuntamiento de Picanya informa que, durante todo el fin de semana, "los distintos servicios municipales han sido movilizados de forma extraordinaria". Así, la Policía Local intensificó los trabajos de control de puntos sensibles como pasos de sótanos o el propio barranco; también se realizaron trabajos extraordinarios de limpieza para retirar suciedad y hojas del alcantarillado; y se trabajó de forma constante en el seguimiento de la información publicada por las diferentes instituciones implicadas para informar a la ciudadanía. "El resultado de todo este trabajo es que en estos dos días no se ha producido ningún incidente destacable a causa de la lluvia en nuestro municipio", afirman desde el consistorio.

Paiporta

Asimismo, el barranco del Poyo a su paso por Paiporta era otro de los puntos donde ayer estaban puestas todas las alarmas por la memoria del 29-O. El operativo de emergencias, formado por la Policía Local y Protección Civil, ha vigilado durante la noche y la madrugada las zonas más susceptibles de inundación y la en torno al barranco, atendiendo todas las incidencias. El operativo ha estado activo hasta la finalización de la alerta amarilla, a las 12 horas. "Agradecemos a la ciudadanía la responsabilidad mostrada y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales", expresan desde el consistorio.

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta. / Fernando Bustamante

Catarroja y Massanassa

También descansan ya los vecinos y vecinas de Catarroja y Massanassa, que durante toda la noche han estado expectantes ante la crecida de caudal en el barranco, sin llegar a suponer un riesgo de desbordamiento. La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha informado esta mañana que, tras los episodios de lluvias, "están revisando todas las instalaciones y espacios municipales para poder abrir con normalidad" y ha agradecido la "gran tarea de todos los servicios municipales durante las horas de alerta: Policía Local, Protección Civil, brigada, servicio de limpieza, bienestar social y resto de equipos".

El Ayuntamiento de Massanassa informaba a primera hora de la mañana a través de sus canales oficiales que se han abierto los túneles inferiores, "excepto el del Camí del Fus por revisión inmediata por la Brigada", así como de la normalidad del funcionamiento de la Escuela de Navidad de hoy lunes en el polideportivo y de cualquier actividad y servicio municipal.

Los municipios de la zona cero de la dana del 29-O descansan tras otra alerta meteorológica que ha avivado durante horas los recuerdos de una tragedia que sigue presente.