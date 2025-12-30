Alaquàs rinde homenaje al voluntariado de la dana con la escultura "Gràcies"

"Gràcies". Es el título del grupo escultórico que simboliza el agradecimiento y el reconocimiento colectivo a la solidaridad y un homenaje al voluntariado que se volcó tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024, contribuyendo a la recuperación de Alaquàs.

La obra ha sido realizada por el artista Jesús Martín-Lorente, Chule, y se ha instalado en la Plaza del Centro Social Benàger, espacio que pasará a denominarse Plaza del Voluntariado de la dana. Asimismo, la Alameda Norte adoptará el nombre de Alameda de la Solidaridad, reforzando el significado simbólico de estos espacios públicos.

Peso de 5.000 kilos

La composición escultórica está fabricada en acero corten, tiene un peso aproximado de 5.000 kilos y representa tres figuras de voluntarios y voluntarias como un homenaje a su trabajo y su solidaridad para con la población.

Escultura "Gracias" / A. A.

Cada una de las figuras se encuentra orientada simbólicamente hacia las zonas del municipio más afectadas por la dana y aparece con herramientas de trabajo como palas, rastrillos y cubos, así como con enseres dañados por el temporal, elementos que "evocan el esfuerzo colectivo, la dureza de los primeros días y la implicación directa del voluntariado en las tareas de limpieza y recuperación", señala el consitorio tras su colocación

La imagen

La imagen representada en esta composición escultórica es la misma que se plasmó en los reconocimientos que se entregaron el pasado 5 de noviembre, durante el acto conmemorativo del primer aniversario de la dana, una jornada marcada por la emoción, el recuerdo y el agradecimiento colectivo.

En aquel acto se rindió homenaje a todas las personas, entidades y administraciones que colaboraron solidariamente durante aquellos días difíciles, ante la presencia de un numeroso público, vecinos y vecinas de Alaquàs, así como personas procedentes de diferentes puntos de la geografía española.

Un "símbolo de agradecimiento"

"Gràcies” es una obra concebida como "símbolo de agradecimiento permanente, un recuerdo vivo del compromiso, la generosidad y la solidaridad demostradas por la ciudadanía y el voluntariado, y un homenaje en todas aquellas manos que ayudaron a levantar Alaquàs después de la dana", concluye el consistorio en un comunicado.