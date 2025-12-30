Albal despide el año deportivo con la celebración de su tradicional San Silvestre

El municipio de Albal celebró ayer su tradicional carrera San Silvestre, la última cita deportiva del año en la localidad y una de las más esperadas del calendario navideño. La prueba, que tuvo que ser suspendida y aplazada el pasado sábado 27 a consecuencia de la lluvia, pudo disputarse finalmente sin contratiempos gracias a unas condiciones meteorológicas favorables.

La San Silvestre de Albal se caracteriza por su marcado carácter popular, festivo y familiar, lo que la convierte en un evento muy esperado por deportistas, familias y niños. Con un recorrido de tan solo 3 kilómetros, accesible para la gran mayoría de los participantes, la carrera volvió a llenar las calles del municipio de ambiente deportivo y navideño.

San Silvestre en Albal. / A. A.

Corredores de todas las edades participaron luciendo divertidos atuendos, entre los que destacaron los gorros de Papá Noel y otros disfraces y motivos propios de estas fechas. El recorrido finalizaba en la plaza del Jardí, con la meta instalada a los pies del Ayuntamiento, donde se congregaron numerosos vecinos, público y autoridades para recibir a los participantes.

Organizada por Deportes

La prueba estuvo organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albal en colaboración con la empresa Atlos, especializada en la organización de eventos deportivos. Entre los asistentes destacó la presencia del alcalde del municipio, José Miguel Ferris, acompañado por la concejala de Deportes, Azucena Muñoz, así como por otros miembros de la corporación municipal.

La concejala de Deportes, Azucena Muñoz, valoró muy positivamente el desarrollo de la prueba y destacó el ambiente vivido durante la jornada: «A pesar de haber tenido que aplazar la carrera y organizarla con tan poco margen de tiempo, ha sido un gran éxito de participación y, como cada año, las calles de nuestra localidad se han llenado de deportistas, de familias, de niños y, sobre todo, de buen humor y de espíritu navideño».

El alcalde

Por su parte, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, subrayó el significado especial de esta edición y el valor emocional del evento: «La San Silvestre es la mejor manera de acabar el año y, particularmente este año, ver la cara de ilusión de los participantes y, especialmente, la de los más pequeños, nos da muestras de que poco a poco van sanando las heridas y que somos un pueblo fuerte».

Regalos al finalizar

Al finalizar la carrera, se celebró una divertida rifa con multitud de regalos donados por la Caja Rural de Albal, poniendo el broche final a una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el espíritu navideño, y despidiendo así el año deportivo en Albal.