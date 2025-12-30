Alboraia prorroga el autobús municipal gratuito que conecta los tres núcleos urbanos

El Ayuntamiento de Alboraia ha ampliado la gratuidad del autobús municipal hasta el 30 de junio de 2026. Se trata de una prórroga de seis meses más, en la línea de la renovación semestral que se viene produciendo desde octubre de 2022, cuando se puso en marcha la iniciativa.

De esta manera, Alboraia alivia a sus ciudadanos de una carga económica respecto al transporte que se ha ido encareciendo con el paso de los años, como el precio de la gasolina. El consistorio lo hace, además, con la intención de fomentar el uso del transporte público, que ha ido dejando un "incremento récord" de cantidad de usuarios desde el inicio de la gratuidad hace ya 3 años.

Con ello, cualquier vecino o vecina puede subirse al autobús totalmente gratis para viajar entre La Patacona, Port Saplaya, el núcleo tradicional y tramos de la huerta, con independencia de la edad.