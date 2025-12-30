Alfafar aprueba unos presupuestos municipales 2026 centrados en la recuperación tras la dana

Alfafar ha aprobado los presupuestos municipales para el año 2026, que asciende a 24.080.096 euros. Esta cifra supone 1.293.848 euros más que el presupuesto del ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 5,68 %.

Según expresa el consistorio, se trata de un presupuesto "realista y prudente, adaptado a la situación actual del municipio, marcada por la necesidad de seguir avanzando en la vuelta a la normalidad tras los efectos de la dana y de atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía".

El presupuesto, siguen, "garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales y refuerza aquellas áreas clave para el bienestar de los vecinos y vecinas, con especial atención al mantenimiento de los espacios públicos, la atención social y el funcionamiento diario del ayuntamiento".

Entre las principales mejoras previstas para 2026 destacan el refuerzo de la reparación y mantenimiento de las vías públicas; la mejora de parques y jardines y de la ordenación del tráfico; el incremento de la ayuda a domicilio y de los servicios educativos; más recursos para actividades culturales y festivas y para el fomento del deporte; apoyo al comercio local; y mejora de los programas informáticos municipales, para una administración más ágil y eficiente.

Una situación económica "saneada"

Además, el ayuntamiento ha puesto en valor la situación económica actual del municipio, "fruto de una gestión responsable y continuada". En el ranking nacional de endeudamiento municipal, elaborado entre más de 8.000 ayuntamientos de toda España, Alfafar se sitúa en el puesto número 373, lo que confirma que se encuentra lejos de los municipios más endeudados.

Desde el consistorio se ha subrayado que estos datos "son el resultado de 15 años de gobierno, trabajo y esfuerzo, que han permitido alcanzar unas cuentas totalmente saneadas, garantizando la estabilidad económica y la capacidad de seguir prestando servicios públicos y afrontando nuevas inversiones".

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que este presupuesto “pone a las personas en el centro” y ha subrayado la importancia de la política social y del cuidado del bienestar emocional de la ciudadanía.

“La política social es una prioridad para este ayuntamiento, porque nuestro compromiso es estar cerca de quienes más lo necesitan y no dejar a nadie atrás. Seguimos trabajando en la reconstrucción de Alfafar, una reconstrucción que no es solo material, de calles o servicios, sino también humana. Después de todo lo vivido, es fundamental avanzar hacia la normalidad cuidando el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. En ese proceso, la salud mental es clave, y desde el ayuntamiento tenemos la responsabilidad de generar estabilidad, seguridad y apoyo. Este presupuesto está pensado para acompañar a Alfafar en ese camino, con prudencia, responsabilidad y sensibilidad social”.

Además, el presupuesto contempla la posibilidad de destinar los recursos disponibles a inversiones financieramente sostenibles, que permitan seguir mejorando el municipio sin comprometer la estabilidad económica.

Con la aprobación de las cuentas de 2026, "el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con una gestión responsable, centrada en las personas, en la recuperación del municipio y en la mejora continua de los servicios públicos", finalizan.