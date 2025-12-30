El Parque Alcosa se manifiesta para exigir diálogo y soluciones catorce meses después de la dana

Centenares de personas participaron ayer, lunes 29 de diciembre, en una movilización convocada por la plataforma SOS Parke cuando se cumplen 14 meses de la dana que afectó gravemente a Alfafar y arrasó el conjunto de l'Horta Sud, para pedir la supervivencia de un proyecto comunitario que lleva 40 años de trabajo en una población tradicionalmente vulnerable y con el que la barrancada se ha agudizado.

La manifestación partió de la plaza Poeta Miguel Hernández del barrio Orba y finalizó en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, coincidiendo con la celebración del pleno municipal en el que se aprobaban los presupuestos municipales. La movilización estuvo encabezada por una pancarta con el lema “Comunidad es participación”, una idea que se vio reflejada también en el manifiesto leído posteriormente dentro del consistorio.

La convocatoria reunió vecinas y vecinos de Alfafar y otros municipios de l'Horta Sud, así como organizaciones sociales, colectivos vecinales, sindicatos combativos y algunos partidos políticos, en defensa del trabajo comunitario del Parque Alcosa.

Manifestación con el lema "Comunitat és participació". / L-EMV

Una vez en la plaza del Ayuntamiento, una representación del colectivo de asociaciones irrumpió en el pleno municipal para leer íntegramente el manifiesto de SOS Parke ante la corporación municipal. El texto denunció la "carencia de diálogo", la "ausencia de participación vecinal real" y el "bloqueo institucional que sufren los colectivos sociales del Parque Alcosa".

Tres puntos clave de la protesta

El texto puso el foco en tres puntos que continúan abiertos un año y dos meses después de la dana: el supermercado social del Parke, "amenazado de cierre por parte del ayuntamiento a pesar de atender a centenares de familias"; la cooperativa social, con 38 años de trayectoria, "actualmente bloqueada institucionalmente"; y los centros de día, "que continúan acumulando meses de impagos por parte de conselleria".

Durante la lectura del manifiesto se recordó también que el proyecto comunitario "Nosotros mismos" cumple este año 40 años de trabajo continuado al barrio Orba, "cuatro décadas dedicadas a la acción comunitaria, la defensa de los derechos sociales, la inserción sociolaboral, la educación y la construcción de una comunidad solidaria y participativa".

Manifestantes frente a la puerta del Ayuntamiento de Alfafar. / L-EMV

Los manifestantes denunciaron que, "mientras se aprueban unos presupuestos municipales sin participación vecinal, se pone en riesgo un tejido social con décadas de historia" y que "sostuvo la respuesta colectiva tras la dana del 29-O".

"Diálogo, coordinación y soluciones compartidas"

Al acabar la lectura del manifiesto, las personas que llenaban la sala del pleno abandonaron el recinto, "en un gesto simbólico para dejar claro que el objetivo de la movilización no era generar conflicto, sino exigir diálogo, coordinación y soluciones compartidas, así como una democracia local basada en la participación real del vecindario", expresan.

Desde la plataforma SOS Parke se insistió que "'Comunidad es participación' no es solo un lema, sino una necesidad urgente en un momento de crisis social profunda", y se anunció que las movilizaciones continuarán "hasta que el Ayuntamiento de Alfafar y la Generalitat Valencianapongan fin a la persecución de los colectivos del Parque y garanticen la continuidad del supermercado social, la cooperativa y los centros de día, así como el reconocimiento del trabajo histórico de 'Nosotros mismos'".