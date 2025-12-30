Paterna cierra el año con una media de 3.500 contratos de trabajo cada mes

El Ayuntamiento de Paterna cierra el año 2025 con un balance muy positivo que consolida a la ciudad como una de las más dinámicas, prósperas y con mayor calidad de vida de la Comunitat Valenciana, avalada por los principales indicadores económicos, sociales y demográficos. Y es que la capital de l'Horta Nord se sitúa a la cabeza en actividad económica y creación de empleo, registrando una de las tasas más elevadas de afiliación y de emprendimiento.

La ciudad lidera las contrataciones en la provincia de Valencia, con una media de 3.500 contratos al mes a lo largo del año, un dato que evidencia la fortaleza laboral del municipio, su capacidad para atraer actividad económica y motor de oportunidades. Este dinamismo se ve reforzado por el impulso del autoempleo, con más de 5.000 trabajadores autónomos.

Este crecimiento económico tiene un reflejo directo en el nivel de vida de la ciudadanía. En este sentido, Paterna destaca por una renta media per cápita situada entre las más altas de la Comunitat Valenciana en municipios de gran tamaño, con una renta media por habitante superior a los 31.000 euros.

Todos estos buenos datos económicos se acompañan de indicadores sociales que refuerzan la calidad de vida en la ciudad. La esperanza de vida media en Paterna se sitúa en torno a los 83 años, por encima de la media, lo que evidencia una ciudad saludable, con servicios públicos de calidad y políticas municipales orientadas al cuidado y bienestar de las personas.

El balance anual pone también de manifiesto la "firme apuesta del ejecutivo municipal socialista por la educación y la igualdad de oportunidades", destaca el gobierno local. A lo largo del año se han reforzado "las becas y ayudas educativas dirigidas a las familias, consolidando la educación como uno de los pilares fundamentales del progreso social, la cohesión y el desarrollo económico del municipio", añaden.

Más de 77.000 habitantes

Este contexto de crecimiento, oportunidades y calidad de vida se refleja de manera clara en la evolución demográfica. Paterna continúa creciendo de forma sostenida y supera ya los 77.000 habitantes, consolidándose como una de las ciudades que más crece de la Comunitat Valenciana y reafirmando su atractivo como lugar para vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que estos datos "son el resultado de un trabajo constante, de una planificación responsable y de un modelo de ciudad que apuesta por el empleo, el emprendimiento, la educación y el bienestar de las personas”, y ha subrayado que “Paterna despide el año reafirmando su compromiso con un modelo de ciudad moderna, cohesionada y con una alta calidad de vida, preparada para seguir liderando el desarrollo económico y social en los próximos años".