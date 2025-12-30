El nuevo puente de Bonaire mejora el tráfico tras la dana con 1.100 coches cada hora

El 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña del Black Friday, reabrió el puente de acceso al Centro Comercial Bonaire, que resultó dañado tras la dana del 29 de octubre de 2024. Apenas un mes desde su apertura, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, señala que este puente, reconstruido por la Generalitat “registra más de 12.300 vehículos cada sábado” y subraya “el papel clave” de esta infraestructura para la movilidad y la economía local.

Según los datos de intensidad de tráfico del Centro de Gestión de Servicios de Movilidad, entre semana circulan una media de 9.000 vehículos diarios por el puente, mientras que los domingos la cifra se sitúa en torno a los 4.000. Estos datos “evidencian la relevancia estratégica de este vial en una de las zonas industriales y terciarias más consolidadas del área metropolitana de València” ha indicado el vicepresidente tercero durante su visita a la zona.

El puente, de titularidad municipal, sufrió graves daños el 29-O debido al desbordamiento del barranco de la Saleta. Tras una inspección técnica, el Ayuntamiento de Aldaia procedió a su cierre en el mes de julio y, en agosto, solicitó a la Generalitat que asumiera su reconstrucción.

Obra "en tiempo récord"

Martínez Mus recuerda que las obras comenzaron a principios de octubre y que, “en un tiempo récord, apenas un mes y unos días, conseguimos que el puente volviera a estar plenamente operativo. Se trata de una obra clave que en horas punta llega a registrar hasta 1.100 vehículos en una hora”.

La reconstrucción del puente fue asumida por la vicepresidencia tercera en el marco del Pla Endavant. / GVA

La Generalitat ha invertido aproximadamente un millón de euros en esta intervención, "que no se ha limitado a una reparación superficial, sino que ha abordado la rehabilitación de elementos estructurales esenciales para garantizar la seguridad del puente y de sus accesos".

El vicepresidente tercero señala que la reapertura del puente "ha mejorado de manera inmediata la fluidez del tráfico, contribuyendo a descongestionar la CV-410 y los accesos a otras áreas industriales cercanas". “Estamos hablando de uno de los principales accesos a una zona con alta intensidad de tráfico como Bonaire, por lo que esta actuación supone una mejora notable en la movilidad diaria de muchas de personas”, ha subrayado.

Repercusión económica

Asimismo, Martínez Mus resalta la repercusión económica de la obra. “Esta infraestructura es vital para el funcionamiento del centro comercial y de todo el entorno empresarial, del que dependen miles de familias. Por eso, esta actuación representa también una inyección directa de confianza y de futuro para el tejido comercial y productivo de la zona”.

Dentro del Pla Endavant de la Generalitat, la reconstrucción del puente de acceso a Bonaire se enmarca en el conjunto de las 58 obras locales que ha asumido la Generalitat, con una inversión global cercana a los 52 millones de euros.