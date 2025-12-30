Torrent invertirá más de 700.000 euros en la renovación de la pista de atletismo del Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent ha anunciado este viernes el inicio del proceso de licitación de las obras que permitirán la renovación integral de la pista de atletismo del Parc Central con una inversión total de 714.997,26 euros sobre una superficie total de 8.860,74 metros cuadrados. El plazo para la presentación de ofertas económicas por parte de las empresas está abierto hasta el próximo 13 de enero.

El anuncio de la inversión llega apenas una semana después de que cientos de personas se manifestaran ante el consistorio para exigir al consistorio que rectifique y no ponga "en riesgo" las pistas de atletismo que utiliza el Club de Atletismo Torrent (CAT) instalando postes para la práctica de rugby en el mismo espacio. El consistorio, tras la protesta, tal como informó Levante-EMV, se abrió a valorar si continuaba con la instalación de las infraestructuras necesarias para practicar estas dos disciplinas, según dicten los informes de los técnicos.

Al margen de la polémica, el gobierno del PP-Vox ha adelantando que, inicialmente, la intervención estaba concebida para reparar los daños ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, un episodio que afectó "gravemente" a la pista de atletismo, que además fue utilizada durante los días posteriores como centro logístico y de acogida de efectivos de emergencia y ayuda a los damnificados.

Sin embargo, tras un estudio profundo del estado de la instalación deportiva, el Ayuntamiento ha decidido "ir más allá de la reparación puntual inicialmente prevista", según ha informado en un comunicado. La previsión inical era abordar la reparación gracias a la donación solidaria impulsada por el empresario Juan Roig a través del Maratón Trinidad Alfonso y una modificación presupuestaria municipal de 253.979,40 euros para la adecuación de la pista.

Helicóptero descargando víveres en la pista. / A. T.

Sin embargo, finalmente, el consistorio "ha optado por una actuación integral", aumentando 224.017,86 euros la aportación municipal y elevando la inversión total hasta los 714.997,26 euros, lo que supone un incremento del 88,2 % respecto a la inversión municipal inicial, con el "objetivo de renovar por completo la pista de atletismo y su entorno, garantizando su uso en condiciones óptimas de seguridad, calidad y homologación", destacan desde el gobierno que preside la alcaldesa Amparo Folgado.

"Esta decisión responde a una visión a largo plazo, orientada a ofrecer a la ciudadanía una instalación deportiva plenamente actualizada, adaptada a la normativa vigente y preparada tanto para la práctica deportiva federada como para el uso popular, escolar y recreativo", añaden desde el gobierno local de PP-Vox.

Renovación del pavimento

Entre las obras previstas se encuentra la renovación total del pavimento de la pista de atletismo, que cuenta con ocho calles y un recorrido de 400 metros, incluyendo la reparación de las zonas más deterioradas y la eliminación de los blandones detectados, especialmente en una de las curvas, que suponen un riesgo para los deportistas. Estas zonas serán completamente saneadas para "garantizar una superficie uniforme, segura y duradera".

Pista de atletismo en Parc Central. / A. T.

Asimismo, se actuará sobre las dos medias lunas de la pista, correspondientes a las áreas de salto de altura y de lanzamientos, que también serán renovadas en su totalidad para mejorar sus condiciones de uso y seguridad. La intervención incluye, además, la renovación de la recta principal de ocho calles, que contará con el mismo acabado que el resto de la pista, garantizando la uniformidad de toda la instalación.

Zonas de salto de longitud

El proyecto contempla una actuación específica en las zonas de salto de longitud, donde se procederá a la limpieza y reposición de la arena, la renovación de las tablas de batida y la mejora de los bordes y sistemas de protección. Estas zonas contarán s su vez con lonas de protección que permitirán preservar su estado y facilitar su mantenimiento. También se renovarán los cajetines de pértiga y otros elementos auxiliares necesarios para la práctica de las distintas disciplinas atléticas, reforzando la funcionalidad y seguridad de la instalación.

Folgado: "Hemos querido dar un paso más"

La alcaldesa Folgado, tras ensalzar el respaldo de Roig al primer proyecto de renovación de las pistas, ha destacado la importancia de esta actuación, pues “tras los daños sufridos por la dana, podríamos habernos limitado a una reparación puntual, pero desde el Ayuntamiento hemos querido dar un paso más y apostar por una renovación integral de la pista de atletismo. Creemos que Torrent merece instalaciones deportivas a la altura de su ciudadanía y de sus deportistas”.

Folgado ha subrayado que esta inversión es una "muestra clara" del compromiso municipal con el deporte: “Esta actuación permitirá que la pista del Parc Central vuelva a ser un espacio seguro, moderno y plenamente homologado, al servicio tanto del atletismo federado como del deporte escolar y popular. Es una inversión pensada en el presente, pero sobre todo en el futuro”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha incidido en la visión "global" del proyecto, ya que “no hablamos solo de cambiar un pavimento, sino de renovar toda una infraestructura deportiva, cuidando cada detalle para que Torrent siga siendo un referente en instalaciones deportivas de calidad a nivel nacional”.

El CAT, informado

Lerma ha informado que ya "se ha puesto en contacto con el presidente del Club de Atletismo Torrent, Miguel Ángel Villalba, para informarle del proyecto, de los plazos de ejecución de las obras y estudiar la posibilidad de disponer de usos alternativos de pistas de atletismo cercanas, mientras se desarrollan los trabajos, minimizando así las molestias a deportistas y clubes”.

Asimismo, ha añadido que la Fundación Deportiva Municipal de Torrent asumirá los gastos derivados del uso de nuevas pistas de atletismo alternativas, garantizando que los atletas y deportistas "puedan continuar con su actividad en condiciones adecuadas durante todo el periodo de ejecución de las obras".

Los sistemas de drenaje

Otra de las actuaciones destacadas es la renovación de la banda exterior de seguridad, la zona verde que rodea la pista, que será tratada con el mismo criterio de mejora integral para garantizar una protección adecuada a los deportistas. Igualmente, se llevará a cabo una limpieza en profundidad de las canaletas interiores y exteriores de drenaje, así como la renovación de aquellos elementos que se encuentren deteriorados. Esta actuación es fundamental para evitar acumulaciones de agua y prevenir futuros daños en el pavimento. El proyecto incluye también la renovación del bordillo interior de aluminio, un elemento esencial para la correcta delimitación de la pista y para la seguridad de los usuarios.

Adaptación de la ría a la normativa

Dentro de esta intervención integral se contempla la adaptación de la ría de obstáculos a la normativa vigente, incluyendo las medidas de seguridad necesarias, lo que permitirá que la pista cumpla con todos los requisitos actuales para la práctica reglada del atletismo.

Finalizadas las obras se procederá al marcaje completo de la pista y de todos sus elementos, así como a los ensayos necesarios para obtener la renovación de la homologación oficial de la instalación, que será "un paso clave para que Torrent pueda seguir acogiendo competiciones y actividades deportivas de distinto nivel".

El apoyo solidario del empresario Juan Roig

El ayuntamiento ha recordado que, desde el primer momento, la recuperación de la pista de atletismo contaba con un respaldo ciudadano y solidario destacado. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich -organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos y apoyado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso- destinó 237.000 euros procedentes de sus campañas solidarias para contribuir a la recuperación de las pistas de atletismo del Parc Central dañadas tras la riada, tras ser utilizadas como centro logístico de apoyo a los afectados.

Este gesto de solidaridad, impulsado por la propia organización, los corredores y patrocinadores, y liderado por Juan Roig en el marco de la campaña “Valencia corre X Valencia”, supuso un punto de partida para devolver la funcionalidad a la instalación y puso de manifiesto el compromiso del tejido deportivo valenciano con la ciudad de Torrent y con la reconstrucción de sus infraestructuras deportivas.

La alcaldesa ha querido recordar este gesto de manera muy especial: “la solidaridad demostrada por Juan Roig, el Maratón Trinidad Alfonso y la Sociedad Deportiva Correcaminos, cuyo apoyo fue fundamental para iniciar la recuperación de la pista de atletismo. Este gesto ejemplar demuestra cómo el deporte y la solidaridad pueden ir de la mano para ayudar a las ciudades a levantarse tras momentos difíciles”.