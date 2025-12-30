Trece detenidos por tráfico de drogas en Catarroja y Benetússer

La Guardia Civil ha detenido a trece personas y ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la comarca de l'Horta, ya que las organizaciones tenían dos puntos de venta muy activos en Benetússer y Catarroja.

La operación de la Benemérita, diriga por agentes del Puesto de Alfafar-Catarroja, se inició a principios de mayo de 2025, cuando se detectó un punto de venta en Benetússer y, poco tiempo después, otro en la localidad vecina de Catarroja. La particularidad era que los puntos de distribución de la droga eran "muy activos y dispensaban diferentes sustancias", según la investigación

La investigación

Los seguimientos discretos de los agentes y el resto de pesquisas policiales lograron determinar que existían dos entramados criminales operando de manera simultánea. Uno de ellos proveía el hachís y otro la cocaína. Ambos estaban formados por más de una decena de personas, con roles y funciones separadas y organizadas.

Finalmente, a principios de octubre se realizaron cinco entradas y registros simultáneos y se detuvo a siete personas en Benetússer, otra en Valencia y dos más en Culleredo (Galicia). Posteriormente, gracias a la información obtenida en estas batidas se detuvo a una persona más en Catarroja y dos más en Alfafar.

Dos vehículos

En total, se han intervenido 18 kilogramos de hachís y 74 gramos de cocaína, además de 96.725 euros en efectivo. Además, se han aprehendido dos vehículos empleados por las organizaciones.

De los trece detenidos (diez hombres y tres mujeres de entre 35 y 60 años) se ha dispuesto la prisión preventiva para los tres cabecillas.

Puesto de Catarroja-Alfafar

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alfafar-Catarroja, con la colaboración de la USECIC y del Servicio Cinológico. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza 2.