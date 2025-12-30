Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenca asesor de MazónMensajes entre Feijóo y MazónNiña fallecida en IndonesiaLluvia por municipiosDeclaración alcalde AlmussafesEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

Guardia Civil

Trece detenidos por tráfico de drogas en Catarroja y Benetússer

Una de las organizaciones criminales traficaba con hachís y la otra lo hacía con cocaína

La operación se incautó 96.725 euros en efectivo

Desarticulados dos grupos de traficantes de drogas que operaban en Benetússer y Catarroja

Desarticulados dos grupos de traficantes de drogas que operaban en Benetússer y Catarroja

Redacción Levante-EMV

C. G.

Catarroja

La Guardia Civil ha detenido a trece personas y ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la comarca de l'Horta, ya que las organizaciones tenían dos puntos de venta muy activos en Benetússer y Catarroja.

La operación de la Benemérita, diriga por agentes del Puesto de Alfafar-Catarroja, se inició a principios de mayo de 2025, cuando se detectó un punto de venta en Benetússer y, poco tiempo después, otro en la localidad vecina de Catarroja. La particularidad era que los puntos de distribución de la droga eran "muy activos y dispensaban diferentes sustancias", según la investigación

La investigación

Los seguimientos discretos de los agentes y el resto de pesquisas policiales lograron determinar que existían dos entramados criminales operando de manera simultánea. Uno de ellos proveía el hachís y otro la cocaína. Ambos estaban formados por más de una decena de personas, con roles y funciones separadas y organizadas.

Finalmente, a principios de octubre se realizaron cinco entradas y registros simultáneos y se detuvo a siete personas en Benetússer, otra en Valencia y dos más en Culleredo (Galicia). Posteriormente, gracias a la información obtenida en estas batidas se detuvo a una persona más en Catarroja y dos más en Alfafar.

Dos vehículos

En total, se han intervenido 18 kilogramos de hachís y 74 gramos de cocaína, además de 96.725 euros en efectivo. Además, se han aprehendido dos vehículos empleados por las organizaciones.

De los trece detenidos (diez hombres y tres mujeres de entre 35 y 60 años) se ha dispuesto la prisión preventiva para los tres cabecillas.

Noticias relacionadas y más

Puesto de Catarroja-Alfafar

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Alfafar-Catarroja, con la colaboración de la USECIC y del Servicio Cinológico. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza 2.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio
  2. Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales
  3. El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: 'No tuvieron tiempo de salir
  4. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  5. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  6. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  7. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  8. La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España

Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico

Suspendida la conexión de trenes del Canal de la Mancha por un problema eléctrico

El Consell concede ayudas de 600 euros a 5.000 estudiantes universitarios afectados por la dana

El Consell concede ayudas de 600 euros a 5.000 estudiantes universitarios afectados por la dana

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios

Alboraia prorroga el autobús municipal gratuito que conecta los tres núcleos urbanos

Alboraia prorroga el autobús municipal gratuito que conecta los tres núcleos urbanos

Albal despide el año deportivo con la celebración de su tradicional San Silvestre

Albal despide el año deportivo con la celebración de su tradicional San Silvestre

Doce uvas y una baliza

Doce uvas y una baliza

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, han visitado hoy el emblemático Belén Monumental de la ciudad

La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems

La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems
Tracking Pixel Contents