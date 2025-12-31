La Universitat de València salva el legado de la pintora Antonia Mir y volverá a su museo en Catarroja

Catarroja ha despedido a una de sus figuras locales más influyentes en el panorama cultural. La pintora Antonia Mir Chust falleció el pasado 28 de diciembre a la edad de 96 años, pero su legado permanecerá para siempre en el municipio de l'Horta Sud. El Museo Antonia Mir, ubicado en la avinguda Diputació, tuvo que cerrar sus puertas tras la dana del 29 de octubre de 2024, pero el Ayuntamiento de Catarroja espera que vuelva a abrir "en el primer trimestre de 2027", según adelanta la alcaldesa Lorena Silvent.

La inundación del 29-O alcanzó los dos metros en la zona donde está ubicado el museo, por lo que tanto el espacio físico como las obras de la autora resultaron dañadas. El museo albergaba aproximadamente 300 obras donadas por Mir, Hija Predilecta de Catarroja, entre las que se encontraban dibujos, óleos, acuarelas, pinturas con la técnica de pastel, serigrafías, grabados y retratos personales de la autora realizados por pintores valencianos.

Después de la dana, la Universitat de València, institución académica con la que Antonia Mir colaboraba a través su Fundación, fue la encargada de recoger sus obras para estudiar el estado en el que se encontraban y poder restaurarlas. Ester Alba Pagán, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, cuenta que tras la catástrofe fueron al municipio a ofrecer su ayuda como voluntariado. "Cuando pasó la dana, tuvimos la evidencia de que el museo había sido afectado y nos desplazamos a Catarroja. El barro impedía poder acceder al museo y, hasta un mes y medio después, no pudimos entrar. Una vez se pudo, fue un equipo de la universidad para hacer un inventario de las obras", recuerda Alba. El primer inventario fue a cargo de María José Serrano.

Dos fases para la recuperación

Lo que se encontraron en el interior del Museo Antonia Mir fueron unas obras dañadas por la "humedad" y los "microorganismos" generados por el paso del agua y del tiempo. "El equipo de la UV procedió a hacer un registro, catalogación y diagnóstico de los daños para poder proceder a la evacuación. Era muy importante poder sacar las obras de ese espacio por la cantidad de hongos que se habían creado", expresa la vicerrectora. Con la ayuda del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), pudieron trasladar las más de 300 obras, mediante el transporte de la empresa JoseArte, a una nave de Feria Valencia, donde empezó la primera fase para recuperar las obras: la estabilización.

Transporte de las obras del Museo Antonia Mir a través de la empresa de transporte JoseArte. / Universitat de València

"Estabilizar las obras consiste en un trabajo preventivo para frenar su deterioro y poder salvaguardarlas para, posteriormente, poder restaurarlas", explica Ester Alba. Este trabajo estuvo liderado por el profesor del departamento de Historia del Arte Álvaro Solbes y la investigadora del proyecto de investigación europeo Cheminova Carmen Cano. Consistió en el secado de los cuadros con deshumidificadores, aspirado y limpieza en seco del lienzo y papel. Alba declara que esta es una "actuación de urgencia" para proceder a la segunda fase: la restauración.

Para la restauración, las obras se han dividido en dos partes. Una de ellas, las obras en papel, que son las más numerosas, las están recuperando en el Taller d'Art i Restauració Bocairent, una empresa que colabora con la UV y que, de forma altruista, está recuperando el legado de Mir. La otra parte, las obras en lienzo, las tiene la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico de la Diputació de València, con un trabajo que está "bastante avanzado".

Retirada de traseras para salvaguardar las obras del Museo Antonia Mir. / Universitat de València

Por su parte, mientras avanza la recuperación de las obras, la alcaldesa de Catarroja expresa que la memoria para la reconstrucción del museo ya está lista, que falta que la apruebe el ministerio y la empresa Tragsa será la encargada de redactar el proyecto y ejecutar la obra. "Esperamos en que enero nos validen la memoria y, a partir de ahí, empezar con el proceso de recuperación del museo", declara Lorena Silvent. Las obras, una vez empezadas, tendrán una duración de entre ocho y doce meses, por lo que el espacio cultural podría abrir sus puertas en un año.

Referente cultural y feminista

La vicerrectora de Cultura de la UV afirma que el trabajo de restauración de los cuadros sigue el ritmo previsto para la reconstrucción del museo y que también esperan "que en un año estén todas las obras listas". Para Ester Alba, no solo es importante recuperar la obra artística de Antonia Mir por su carácter "excepcional", sino que es importante que se hable de la autora por su "alegato feminista" y por las puertas que abrió en el mundo del arte. "Es una autora que ha estado invisibilizada y se tiene que hablar más de ella, fue una mujer excepcional, valiente, pionera, que se ha recorrido el mundo para exponer su obra", añade.

La dana provocó la proliferación de hongos en las obras. / Universitat de València

"Queremos que el Museo Antonia Mir tenga más vida", expresa Lorena Silvent, que relata que, durante estos días, ha hablado con la familia para continuar con el legado de la pintora en el municipio. "Una de las ideas que han surgido es la creación de clases de pintura de la Fundación Antonia Mir con la Escuela de Personas Adultas de Catarroja (EPA)", informa. De este modo, el consistorio pretende seguir con la difusión de la obra de la catarrogina, que desarrolló una sólida trayectoria artística y docente, siendo catedrática de Dibujo y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València.

Situación de la cultura en Catarroja

Asimismo, Catarroja espera que el 2027 sea el año del resurgir cultural del municipio tras la dana. Además de la reapertura del Museo Antonia Mir, el consistorio espera poder reinaugurar su Teatre Auditori Catarroja Francisco Chirivella (TAC) para el primer trimestre del año. "Estos son nuestros mejores deseos, esperamos que se puedan cumplir y no salgan complicaciones", expresa la alcaldesa socialista. El TAC, su gran músculo cultural, fue gravemente afectado por la dana, que arrasó con el sótano, donde estaban sistemas eléctricos, cañerías, todos los elementos de la escenografía, aparatos de carga y ascensores.

Sin embargo, la Casa de la Cultura no corre la misma suerte y su reconstrucción será más lenta dada la complejidad de las obras. Lo mismo ocurre con la EPA, que se prevé su recuperación para dentro de "dos o tres años", mientras que actualmente el alumnado recibe las clases en otras instalaciones municipales y, además, el consistorio habilitará aulas prefabricadas hasta que tengan el centro original.