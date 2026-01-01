Avamet contará también con los datos meteorológicos de Massamagrell

El Ayuntamiento de Massamagrell se ha adherido a la Asociación Valenciana de Meteorología "Josep Peinado" (Avamet) con el objetivo de mejorar el conocimiento, la divulgación y el acceso público a los datos meteorológicos del municipio, tanto en tiempo real como de forma histórica.

La adhesión fue aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado el pasado 23 de diciembre. El consistorio cuenta de esta forma con una estación meteorológica propia instalada en el Centro Cultural de Massamagrell, cuyos datos pasarán a integrarse en la red de Avamet. De este modo, la información meteorológica local se publicará en internet a través de la web de la asociación, tanto en la MeteoXarxaOnline, con datos en tiempo real, como en la MeteoXarxa, que recoge el registro histórico, además de poder enlazarse a la web municipal mediante un widget específico.

Posteriormente, la firma del acuerdo se ha formalizado entre el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, y Rafael Armengot, miembro de la Junta Directiva de Avamet, lo que supone la incorporación del consistorio a la red de estaciones meteorológicas de la asociación. El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que "esta adhesión nos permite ofrecer a la ciudadanía información meteorológica fiable y accesible, además de contar con datos en tiempo real que facilitan una mejor gestión municipal, especialmente en situaciones meteorológicas adversas o de riesgo".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Pep Galarza, ha señalado que "poner a disposición de la ciudadanía datos meteorológicos actualizados y contrastados es una herramienta muy útil para la prevención". Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Massamagrell refuerza su apuesta por la divulgación científica, la transparencia informativa y la mejora de los servicios públicos relacionados con el medio ambiente y la prevención.