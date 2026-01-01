El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria

El Ayuntamiento de Alfafar asegura que no puede autorizar ni respaldar el supermercado social del Parque Alcosa mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Esa es la respuesta del gobierno del PP al comunicado que la Plataforma SOS Parke, colectivo que defiende los intereses del barrio Parque Alcosa, leyó durante el último pleno, tras realizar una protesta por la falta de diálogo y el bloqueo institucional al supermercado social que desempeñan y los centros de día.

El gobierno asegura que no puede apoyar este supermercado porque existe un informe desfavorable de la autoridad sanitaria competente que señala deficiencias en materia de higiene. "Por este motivo, el ayuntamiento no puede autorizar ni respaldar dicha actividad, mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente", señala.

El consistorio recuerda que dispone de un convenio en vigor con una entidad autorizada de banco de alimentos, a través del cual se está realizando el reparto de ayuda alimentaria cumpliendo todos los requisitos legales y sanitarios.

Juanmi Fernández, delcolectivo SOS Parke, lee el comunicado en el pleno de Alfafar. / SOS Parke

Del mismo modo, en cuanto a gestión de donaciones y ayudas a personas necesitadas, el gobierno dirigido por Juan Ramón Adsuara defiende que "se han detectado también carencias en materia de transparencia en la gestión de donaciones privadas y en la distribución de ayudas, especialmente en lo relativo al cumplimiento de la normativa sanitaria y administrativa exigida".

Compromiso con la legalidad

El Ayuntamiento de Alfafar reitera que "no puede ni va a respaldar ninguna actuación que se sitúe al margen de la ley, ya sea en materia laboral, sanitaria o administrativa. Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y la protección de las personas más vulnerables".

Eso, sí, el gobierno mantiene su "disposición al diálogo y a la colaboración" con todas aquellas entidades que actúen "dentro del marco legal y con las garantías necesarias para trabajadores y usuarios".

Relación con la Conselleria de Bienestar Social

En cuanto a la denuncia del colectivo del Parque Alcosa con los centros de día, que según advierten, acumulan meses de impago, el consistorio recuerda que dichos centros son competencia de la Conselleria de Bienestar Social, aunque admiten que sí se han recibido comunicaciones por parte de trabajadores del colectivo en las que se trasladan posibles irregularidades laborales, "entre ellas presiones internas y despidos que podrían calificarse como improcedentes, así como incumplimientos en los periodos de pago".

"El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por los derechos de los trabajadores y no puede permanecer ajeno ante este tipo de situaciones", añade.