Un hombre mayor invidente ha sido trasladado al Hospital de la Fe y media docena de personas han sido desalojadas tras el incendio en una vivienda de la calle l'Horta de Paiporta. El fuego se originó en torno a las 12.30 horas en el primer piso de la conocida Finca Roja, propiedad de la EVHA. En ese momento se encontraba una persona mayor invidente y su nieto. Fue éste, que estaba durmiendo, el que olió el humo y consiguió dar el aviso. Ayudado por la Policía Local consiguieron bajar a la calle a esta persona mayor, el más afectado por la inhalación de humo, y tras ser atendido en una de las dos unidades SAMU presentes allí, se ha decidido por precaución su traslado al Hospital la Fe.

El fuego también ha afectado al piso de arriba. Por suerte, los vecinos han conseguido saltar a la finca de al lado, y ponerse fuera de peligro. Tras ser atendidas en el lugar, han sido das de alta sin problemas. Bomberos de Catarroja y Torrent se han trasladado rápidamente hasta la calle l'Horta y han sofocado las llamas, cuyo origen se está investigando.

Trasladan al hospital a un mayor invidente por el incendio de su vivienda en Paiporta / Levante-EMV

Además de Policía, Bomberos y Samu, también se han acercado hasta el lugar la Guarda Civil, el alcalde de Paiporta,Vicent Ciscar así como personal de la conselleria de Bienestar Social, propietaria de este edificio donde viven personas vulnerables.

En 2020 otro incendio en la misma finca provocó cinco heridos, cuatro por inhalación de huno y otro con politraumatismo al verse rodeado por las llamas y saltar por el balcón.