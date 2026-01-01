El Puig aprueba unas cuentas récord de 15 millones para infraestructuras sociales

El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria ha aprobado en sesión plenaria el presupuesto general para el ejercicio 2026. Las cuentas, que ascienden a 15.252.492,22 euros, representan un hito histórico para el municipio, con un incremento superior al 36 % respecto al año anterior.

El documento económico ha salido adelante gracias a los votos del equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, mientras que el grupo municipal del Partido Popular ha votado en contra. Este escenario de expansión presupuestaria, posible gracias a la previsión de ingresos y transferencias supramunicipales, permitirá acometer grandes inversiones sin aumentar la presión fiscal sobre la ciudadanía, ya que se vuelven a congelar los impuestos municipales.

Inversiones estratégicas: jóvenes y mayores en el centro

El eje central de este presupuesto es la fuerte apuesta por las infraestructuras sociales, con una partida de inversiones reales dotada con 2.990.589,78 euros. Las actuaciones prioritarias buscan responder a demandas históricas de distintos colectivos y son, eminentemente, dos. La primera, iniciar la construcción de un Casal Jove. Se trata de un espacio largamente reivindicado, que ofrecerá a la juventud un lugar propio para el ocio, la cultura y el encuentro.

En segundo lugar, se levantará una nueva Llar dels Jubilats: Se habilitará el edificio de la Cámara Agraria para acoger la nueva sede, dignificando y modernizando los espacios de convivencia para las personas mayores del municipio.

Mejoras en instalaciones deportivas

El área de Deportes recibe un impulso significativo para modernizar las instalaciones y atender las necesidades de los clubes locales. Destaca la instalación de un nuevo suelo modular en el pabellón cubierto, necesario para la práctica del hockey y que beneficiará a todas las disciplinas; la climatización de la piscina cubierta y la instalación de sistemas de aerotermia en el polideportivo para mejorar la eficiencia energética.

Saneamiento económico

El equipo de gobierno refuerza su alianza con el tejido asociativo manteniendo el convenio con la Unión Musical Santa Maria del Puig. Esta colaboración es clave para avanzar en la reforma del auditorio, garantizando unas instalaciones adecuadas para la banda y la escuela de música. Asimismo, se mantienen las líneas de ayudas a las entidades culturales, festivas y sociales.

En el ámbito financiero, la gestión prioriza el saneamiento de las cuentas públicas. Se destinarán 1.329.740,45 euros a la amortización de deuda, con la previsión de reducir el pasivo municipal desde los 1,5 millones actuales hasta situarlo en torno a los 300.000 euros al cierre del ejercicio 2026.

El alcalde de El Puig, Marc Oriola, ha destacado la responsabilidad en la gestión: “Este presupuesto es una herramienta transversal que cuida nuestro patrimonio cultural, atiende a jóvenes y mayores y transforma El Puig desde la responsabilidad económica, logrando una reducción de la deuda que la dejará casi a cero”.

Otras actuaciones incluidas en el presupuesto contemplan la adaptación de aceras en la calle Pintor Paco Romeu, mejoras en las canalizaciones de las urbanizaciones Play-Puig y Puig-Val, y la continuidad del Plan Director del Castillo.