La Reina Letizia se preocupa por el alcantarillado de la zona cero

La dana que asoló gran parte de l'Horta Sud ha tenido consecuencias principalmente negativas, pero alguna que otra positiva, como es el acercamiento de la Casa Real. No solo a través de sus visitas a la zona cero, sino también por la preocupación que ha manifestado directamente tanto a las familias de las víctimas, como se pudo comprobar en el funeral de Estado, como por el seguimiento en las labores de reconstrucción.

La última prueba se produjo durante la entrega de los premios de Estrategia NAOS, celebrado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en Madrid, durante la XVI Convención NAOS, una cita de referencia en la promoción de hábitos de vida saludables, que presidió la Reina Letizia y a la que fue invitada la Mancomunitat de l'Horta Sud, a través de su Departamento de Juventud.

El IES Eric Valor de Picanya recoge el premio por su proyecto de alimentación saludable ante la Reina y el ministro. / MHS

En dicho acto la monarca preguntó dónde estaban los representantes de l'Horta Sud, porque estaba interesada en hablar con ellos. Cuando consiguió contactarlos, les preguntó directamente por el estado del alcantarillado en la zona cero, ya que según explicó, había estado siguiendo de cerca el episodio de lluvias de mitad de diciembre donde se volvieron a inundar calles en Catarroja y Massanassa, tal y como publicó Levante-EMV. Un interés que sin duda sorprendió a los técnicos de la Mancomunitat en Madrid.

Además de por la Reina Letizia, el acto contó con la participación del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, poniendo de manifiesto la relevancia de estas políticas públicas vinculadas a la salud y el bienestar de la ciudadanía, y especialmente de la infancia y juventud.⁣

Premio para el IES de Picanya

En este espacio se reconocieron iniciativas en alimentación saludable y sostenible, especialmente en el ámbito educativo. Entre los proyectos premiados, destaca el galardón otorgado al IES Enric Valor de Picanya, por su proyecto "Cantina S3: saludable, sostenible y solidaria", presentado por Xiroi-Josep Pastor.