La urbanización de Bonavista de Torrent 've la luz' tras años de reivindicaciones

La urbanización Bonavista de Torrent ya está totalmente iluminada. Y es que han finalizado las obras de instalación de luminarias en todos los puntos de esta zona, una actuación largamente demandada por el vecindario y que supone un antes y un después en la zona residencial.

Por eso, la alcaldesa Amparo Folgado acompañada del concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente de Torrent, José Gozalvo, visitaron esta semana la urbanización Bonavista junto a representantes de la asociación vecinal para comprobar el resultado final de una intervención que ha permitido dotar a Bonavista de un sistema de iluminación adecuado, seguro y plenamente integrado en la red municipal, respondiendo así a una reivindicación histórica de los residentes.

Luminaria en las calles de la urbanización. / L-EMV

Durante años, la urbanización ha trasladado al ayuntamiento la necesidad de contar con un alumbrado público en condiciones que mejorara la calidad de vida, la seguridad y la movilidad en el entorno, especialmente en horario nocturno.

Una actuación pensada para las personas

Las actuaciones específicas desarrolladas han incluido la retirada de la instalación de alumbrado anterior, la ejecución de una nueva red de iluminación en los distintos viales de la urbanización, la instalación de nuevos puntos de luz adaptados al entorno residencial, la regularización y ordenación de las infraestructuras existentes, y la puesta en servicio del alumbrado como parte del sistema municipal, garantizando su operatividad, continuidad y correcto mantenimiento.

Todo ello se ha realizado con el objetivo de dotar a Bonavista de un servicio funcional y duradero, resolviendo carencias históricas y adecuando la urbanización a los estándares actuales del municipio.

Las obras han permitido renovar por completo la iluminación de las calles de la urbanización, sustituyendo instalaciones obsoletas y solucionando deficiencias que se arrastraban desde hace tiempo. Con esta actuación, Bonavista cuenta ahora con una iluminación homogénea y suficiente en todos sus viales, lo que facilita el tránsito de peatones y vehículos y mejora notablemente la percepción de seguridad.

Además, la intervención ha supuesto un paso decisivo en la normalización de los servicios urbanos de la zona, integrando el alumbrado en el sistema municipal y garantizando su mantenimiento y gestión desde el ayuntamiento, como ocurre en el resto del municipio.

El proyecto se ha llevado a cabo mediante un sistema de cuotas de urbanización, un modelo que permite ejecutar este tipo de actuaciones garantizando la equidad y la corresponsabilidad entre las personas propietarias beneficiadas por la mejora. A través de este sistema, los vecinos de la urbanización Bonavista contribuyen de forma proporcional a la ejecución de la obra, de manera transparente y regulada, haciendo posible la implantación de un servicio básico del que carecía la zona.

Este mecanismo ha permitido desbloquear una actuación largamente esperada, compatibilizando la inversión necesaria con un calendario de pagos asumible y facilitando que la urbanización pueda contar, por fin, con una iluminación pública en condiciones y plenamente integrada en la red municipal.

Seguridad, calidad de vida y cohesión urbana

La nueva iluminación tiene un impacto directo en el día a día de los vecinos. Mejora la visibilidad durante la noche, reduce zonas de sombra, incrementa la sensación de seguridad y favorece un uso más cómodo y tranquilo del espacio público. Todo ello contribuye a reforzar la cohesión urbana y a equiparar Bonavista al resto de barrios y urbanizaciones de Torrent en cuanto a servicios básicos.

Luminaria en Torrent. / L-EMV

Durante la visita, el concejal y los representantes vecinales han destacado el clima de colaboración y diálogo que ha hecho posible sacar adelante esta actuación, fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los vecinos, y del compromiso municipal por atender las demandas históricas de los distintos diseminados y urbanizaciones.

Mejora de las urbanizaciones de Torrent

La finalización de la iluminación en Bonavista se enmarca dentro de la línea de trabajo del Ayuntamiento de Torrent para mejorar progresivamente las infraestructuras y servicios en las urbanizaciones y diseminados del municipio, atendiendo demandas históricas y avanzando hacia una ciudad más cohesionada, segura y equilibrada.

Con esta actuación, el ayuntamiento reafirma su compromiso con los vecinos de Bonavista y con el conjunto de la ciudadanía, apostando por intervenciones que tienen un impacto directo y positivo en la vida cotidiana de las personas.