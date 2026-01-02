Arranca la ampliación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en Alaquàs

Alaquàs ha iniciado en 2026 con la ampliación del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos, una actuación que se materializa con la incorporación de 28 nuevas personas al equipo de la empresa SAV (Agricultoras de la Vega de València), adjudicataria de la gestión del servicio en el municipio, hecho que permite duplicar los efectivos actuales, así como dotar el servicio de nueva infraestructura y medios técnicos.

Hoy se ha celebrado el encuentro que marca el arranque de esta nueva etapa, en la cual el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, junto con el regidor de Desarrollo Sostenible, Sebastián Ruiz, han querido agradecer el trabajo realizado por el equipo que estuvo en el frente después de la dana, poniendo en valor el esfuerzo, la profesionalidad y el capital humano. También se ha dado la bienvenida al personal que se ha incorporado hoy al servicio para marcar las prioridades de actuación.

Esta ampliación permitirá reforzar y consolidar el equipo existente, mejorando la capacidad de respuesta y la calidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, una reivindicación ciudadana y en la que el ayuntamiento ha estado trabajando a lo largo del año 2025 para ampliar el contrato existente.

Desde el consistorio se destaca que esta actuación supone un paso adelante en la mejora de los servicios públicos, la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía.