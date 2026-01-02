Las ayudas de Picanya para ascensores afectados benefician a 84 comunidades y 16 viviendas unifamiliares

La falta de ascensor ha sido sin duda uno de los graves problemas de la dana que devastó la comarca de l'Horta Sud el 29 de octubre de 2024. Aún hay muchas comunidades de localidades afectadas como en Catarroja y Paiporta que siguen sin ascensor, en parte por la falta de mano de obra y pero también por los retrasos en el pago del consorcio de seguros, que en el caso de las comunidades de vecinos es más complicado. En Picanya, sin embargo, del consistorio decidió lanzar una línea de subvención para reparar los elevadores. En el último semestre de 2025 el Ayuntamiento de Picanya puso en marcha dos convocatorias de ayudas para la reparación y puesta en marcha de ascensores. El objetivo de esta iniciativa era recuperar el funcionamiento de ascensores en comunidades de Propietarios y viviendas unifamiliares para facilitar la autonomía personal, en fincas afectadas por la Dana, todo y siente la cuantía máxima subvencionable el 20% de la factura pagada en caso de que ya estuviera en funcionamiento, o del presupuesto en caso de que todavía no esté reparado, con un máximo de hasta 5.000 euros por ascensor.

Ayudas para ascensores en Picanya. / A.P.

84 comunidades y 16 ascensores unifamiliares beneficiados

En la primera convocatoria fueron 76 las comunidades de vecinas y vecinos las que obtuvieron estas ayudas por un importe total de 284.726,01€.En la segunda convocatoria el total de ayudas asignadas fueran de 90.003,73€

El total de ayudas concedidas ha estado de 374.729,74€ para un total de 84 de comunidades de vecinos y 16 viviendas unifamiliares. El total de las personas beneficiarias de las ayudas destinadas a recuperar el funcionamiento de los ascensores, han sido 3.208 habitantes de Picanya.