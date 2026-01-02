Balance de 2025: Paterna se promociona como la mejor ciudad donde vivir

El Ayuntamiento de Paterna cierra el año 2025 haciendo balance y se promociona como una de las ciudades "más dinámicas, prósperas y con mayor calidad de vida de la Comunitat Valenciana". Esta afirmación la refuerzan con indicadores económicos, sociales y demográficos.

En este sentido, Paterna presume de situarse "a la cabeza en actividad económica y creación de empleo", pues registra una de las tasas más elevadas de afiliación y de emprendimiento. La ciudad, que cuenta con varias áreas industriales de gran relevancia, lidera las contrataciones en la provincia de Valencia, con una media de 3.500 contratos al mes a lo largo del año, un dato que evidencia la fortaleza laboral del municipio, su capacidad para atraer actividad económica y motor de oportunidades. Este dinamismo se ve reforzado por el impulso del autoempleo, con más de 5.000 trabajadores autónomos.

Este crecimiento económico tiene un reflejo directo en el nivel de vida de la ciudadanía. En este sentido, Paterna destaca por una renta media per cápita situada entre las más altas de la Comunitat Valenciana en municipios de gran tamaño, con una renta media por habitante superior a los 31.000 euros.

La ciudadanía vive, de media, 83 años

Todos estos buenos datos económicos se acompañan de indicadores sociales que refuerzan la calidad de vida en la ciudad. La esperanza de vida media en Paterna se sitúa en torno a los 83 años, por encima de la media.

El balance anual destaca el refuerzo de las becas y ayudas educativas dirigidas a las familias por parte del ejecutivo local, socialista, consolidando la educación como "uno de los pilares fundamentales del progreso social, la cohesión y el desarrollo económico del municipio".

Este contexto de crecimiento, oportunidades y calidad de vida se refleja de manera clara en la evolución demográfica. Paterna continúa creciendo de forma sostenida y supera ya los 77.000 habitantes, consolidándose como una de las ciudades que más crece de la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, destaca, en este sentido, que estos datos "son el resultado de un trabajo constante, de una planificación responsable y de un modelo de ciudad que apuesta por el empleo, el emprendimiento, la educación y el bienestar de las personas".

Con todo, cabe destacar que el municipio todavía no ha cumplido con las obligaciones de instalar una zona delimitada de Bajas Emisiones, tal como exige Europa, pues no ha sacado adelante una ordenanza reguladora con restricciones de circulación motorizada y sanciones previstas, más allá de la peatonalización de la calle Mayor.