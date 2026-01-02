La Casa de la Dona de Torrent impulsa nuevas campañas de corresponsabilidad y juguete no sexista

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Casa de la Dona de Torrent, refuerza su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres mediante la puesta en marcha de dos nuevas iniciativas de sensibilización dirigidas a familias, infancia y ciudadanía en general. Se trata de la campaña de corresponsabilidad en los cuidados y tareas domésticas, impulsada en el marco del Plan Corresponsables de la Generalitat Valenciana, y de la campaña del juguete no sexista y no violento, orientada a fomentar una educación en valores desde edades tempranas.

Ambas acciones se enmarcan en la estrategia municipal de promoción de la igualdad, la prevención de estereotipos de género y el impulso de una sociedad más justa, corresponsable y libre, en la que mujeres y hombres compartan de forma equitativa responsabilidades, oportunidades y tiempos de vida.

Fomentar la corresponsabilidad como valor social y cotidiano

Una de las iniciativas desarrolladas por la Casa de la Dona pone el foco en la corresponsabilidad, entendida como la responsabilidad compartida de los cuidados y de las tareas domésticas sin criterios de sexo o género. La campaña busca trasladar este concepto de manera cercana, clara y positiva, incidiendo en la importancia de repartir de forma equitativa las responsabilidades del día a día para que todas las personas puedan disponer de tiempo para descansar, cuidarse y disfrutar.

Cartel. / A.T.

En este sentido, se ha diseñado unas libretas divulgativas y de sensibilización, con mensajes directos y reflexivos que interpelan a las familias y a la ciudadanía. Frases como “La corresponsabilidad también es un regalo” o “Somos corresponsables para que todo el mundo tenga tiempo para descansar y disfrutar” invitan a revisar los roles tradicionales y a promover cambios reales en el ámbito doméstico.

Esta acción se desarrolla dentro del Plan Corresponsables, impulsado por la Generalitat Valenciana, y se suma a otras actuaciones municipales orientadas a facilitar la conciliación, promover la igualdad y visibilizar el valor social de los cuidados.

Educar en igualdad desde el juego: campaña del juguete no sexista y no violento

La segunda iniciativa impulsada por la Casa de la Dona es la campaña del juguete no sexista y no violento, una acción de sensibilización especialmente dirigida a familias, madres, padres y personas cuidadoras, coincidiendo con fechas clave de consumo de juguetes.

Bajo mensajes sencillos, respetuosos y fácilmente reconocibles, la campaña invita a reflexionar sobre el papel que juegan los juguetes en la construcción de valores, actitudes y expectativas desde la infancia. Lemas como “¿Azul o rosa? No te dejes llevar por los estereotipos”, “Los juguetes también educan” o “Si jugamos iguales, seremos iguales” transmiten la importancia de ofrecer a niños y niñas opciones de juego libres de roles impuestos y de violencia.

El objetivo es fomentar una elección consciente de juguetes que potencien la creatividad, la cooperación, la igualdad y el desarrollo integral de la infancia, contribuyendo a erradicar estereotipos de género que, a largo plazo, generan desigualdades estructurales.

Un compromiso firme con la igualdad real

Desde la Casa de la Dona, la responsable y concejala de la Mujer, Amparo Chust, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar hacia una igualdad real y efectiva que se construye desde lo cotidiano y desde edades tempranas.

“La igualdad no se consigue solo con normas o declaraciones institucionales, sino con acciones concretas que lleguen a los hogares, a las familias y a la infancia. Hablar de corresponsabilidad es hablar de justicia social, de reparto equitativo del tiempo y de los cuidados, y también de bienestar para toda la sociedad”, ha señalado Chust.

La concejala ha destacado también el valor educativo del juego y la necesidad de cuestionar los estereotipos desde la infancia, “los juguetes transmiten valores y mensajes, y por eso es fundamental promover un juego libre, no sexista y no violento. Queremos que niños y niñas crezcan sin límites impuestos por su género, con las mismas oportunidades para desarrollar su talento y su personalidad”.

Asimismo, Chust ha remarcado el papel de la Casa de la Dona como espacio de referencia en Torrent en materia de igualdad, “la Casa de la Dona es un motor de sensibilización, apoyo y acompañamiento. A través de campañas como estas seguimos trabajando para construir una ciudad más igualitaria, corresponsable y consciente, implicando a toda la ciudadanía”.

Una estrategia continuada de sensibilización y prevención

Con estas dos campañas, el Ayuntamiento de Torrent refuerza una línea de trabajo continuada que apuesta por la prevención de desigualdades, la educación en valores y la implicación activa de la ciudadanía. Las iniciativas se suman a otras acciones desarrolladas desde la Casa de la Dona en ámbitos como la conciliación, la coeducación, la prevención de la violencia de género y el fortalecimiento de las mujeres.

El consistorio reafirma así su compromiso con políticas públicas que sitúan a las personas en el centro, promoviendo cambios culturales profundos y sostenibles que contribuyan a una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.