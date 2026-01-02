La convocatoria era...al otro lado del Poyo en Torrent

"Creo que he visto una luz...al otro lado del río" canta Jorge Drexler. Eso es lo que les ocurrió este viernes a varios periodistas que acudieron a la convocatoria de la Conselleria de Infraestructuras en la nueva pasarela que da acceso al CEIP Juan XXIII en Torrent. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, visitó ayer una nueva pasarela reconstruida tras la dana en Torrent que cruza el barranco del Poyo. Convocó a la prensa...pero en el lado del barranco equivocado.

El puente, que ya está finalizado a falta de últimos detalles, todavía está cerrado con vallas, por lo que los periodistas que llegaron al punto de encuentro indicado en la convocatoria se vieron con la dificultad de poder cruzar para asistir a la visita. Martínez Mus esperaba...pero al otro lado del Poyo.