La Generalitat planteará en la comisión mixta el soterramiento de las vías de Alfafar

La Generalitat Valenciana incluirá el soterramiento de las vías de Alfafar, Benetússer y Sedaví en la comisión mixta pafrala dana que ha activado el Gobierno con la Generalitat Valenciana, tras la última reunión entre Pedro Sánchez y Juafran Pérez Llorca. Así lo ha anunciado el conseller de Infraestructurasas, Vicente Martínez Mus, en su visita a Torrent, quien precisamente "inaugurará" esa comisión con un encuentro con la comisionada Zulima Pérez el próximo 9 de enero.

"Cualquier cosa que sea avanzar pasos en ese soterramiento me parece viable, o sea, no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo Si se aprovecha la comisión mixta, pues bien, porque vamos a reivindicarlo igual", señala.

Mus recuerda que desde el gobierno ya se han dado varios pasos para conseguir el soterramiento de las vías como las alegaciones al paso ciclopeatonal subterráneo propuesto por Adif para eliminar el paso a nivel. "Saben que la solución que se propuso no nos gustó, la alegamos expresamente porque entendíamos que no contribuía en nada o en suficiente manera al problema general que se arrastra en Alfafar.--Sedaví-Benetússer".

El conseller afirma que la administración autonómica está dispuesta a ejecutar obras directamente si es preciso, incluso si no son de su competencia directa. A la par que recuerda que la Generalitat presentó un proyecto de soterramiento" que está preparado para ser utilizado el gobierno central oportuno".

Fallo del sonido de las barreras

Estas declaraciones del conseller llegan después de que esta mañana un nuevo fallo en las barreras del paso a nivel de Alfafar pusiera en alerta al vecindario. Estavez no se averiaron las barreras por un golpe contra un vehículo, comoya ocurrió el pasado 29 de diciembre, sino que lo que ha fallado es el sonido que avisa de que se van a bajar las barreras, "algo que aún nos parece más importante porque es la señal para las personas ciegas o con problemas de visión o incluso las que van despistadas mirando al móvil", aseguran desde la Plataforma por el soterramiento. Como siempre, una vecina que ha detectado la avería, ha alertado a la Policía local para que asegurara la zona: "como siempre, la Policía Local al servicio de Adif", señalan desde el colectivo. El alcalde ya anunció que le va a pedir a Adif que pague las horas realizadas por la Policía para asegurar una infraestructura, que es de competencia estatal. "Alfafar no permitirá que, en pleno siglo XXI, un paso de nivel así en medio de unapoblación poniendo en peligro la vida y los recursos del vecindario”, afirma elalcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.