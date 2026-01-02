La pasarela del CEIP Juan XXIII de Torrent abrirá el 7 de enero

La nueva pasarela que cruza el barranco del Poyo y que conecta el barrio del Xenillet con el CEIP Juan XXIII de Torrent estará operativa el 7 de enero a las siete de la mañana. Desde ese momento, el más de un centenar de niños y niñas que acuden al centro educativo podrán hacerlo directamente a través de este nuevo puente, de una manera sencilla, accesible y segura, después de haber visto obligados a acceder a la escuela en autobús desde que comenzó el curso.

Nueva pasarela entre el barrio del Xenillet y el CEIP Juan XXIII de Torrent sobre el Poyo. / Ana Escobar

Este puente, que cruza el barranco del Poyo, fue arrasado en la riada del 29 de octubre de 2024. Tras la catástrofe, el núcleo urbano torrentino a través del barrio del Xenillet quedó desconectado de esta otra parte que tiene el colegio, pero también una infraestructura polideportiva pública utilizada por más de medio centenar de personas a diario.

El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, han visitado esta mañana la nueva pasarela que ya está terminada a falta de pequeños detalles y han anunciado que abrirá al público tras su total reconstrucción el siete de enero, para la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad.

El vicepresidente ha indicado que esta actuación forma parte de un contrato para las obras de reconstrucción de las diferentes infraestructuras dañadas por las inundaciones en los términos municipales de Torrent y Alcàsser y tiene un importe de 5.832.000 euros.

El acceso peatonal que comunica la calle Virgen de Fátima con el CEIP Juan XXIII se resolvía por una pasarela peatonal que quedó totalmente arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo. Ahora, la nueva pasarela, que se está construyendo, tiene una longitud total de 75,5 metros y un ancho libre de 3,50 metros y una estructura de hormigón de tres vanos. Como ha resaltado Martínez Mus, la nueva estructura incorpora elementos para hacerla accesible a las personas con movilidad reducida y criterios de resiliencia frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos.

Actuaciones realizadas

Los trabajos ejecutados hasta la fecha han consistido en primer lugar en la retirada del cauce de los elementos y escombros de la estructura colapsada y limpieza de los residuos depositados por la crecida de las aguas en el ámbito de actuación.

Características técnicas de la pasarela reconstruida que une ambos lados del núcleo urbano y la zona de dotaciones públicas. / Ana Escobar

En una segunda fase, se ejecutaron las cimentaciones profundas para hacer la estructura más resistente. Tanto los estribos como el lecho del cauce en la zona de influencia de las cimentaciones se van a proteger con escollera y la rasante de la pasarela se ha elevado ligeramente de forma que se garantiza un resguardo de dos metros respecto al nivel de agua para un periodo de retorno de 500 años.

A continuación, se instalaron las prelosas prefabricadas de hormigón sobre las vigas, se realizó el hormigonado del tablero, las distintas instalaciones, alumbrado, barandilla y protección de taludes y fondo del cauce para poder poner en servicio esta infraestructura, cuanto antes.

En el mismo contrato están incluidas también las actuaciones reconstrucción de las conexiones ciclopeatonales entre la calle Perellonet y el polígono de Mas del Jutge sobre el barranco de Torrent, y entre Alcàsser y Picassent, sobre el barranco de Picassent, ambas totalmente derruidas, así como el puente que comunica el casco urbano de Alcàsser con el polígono industrial Plà que se vio afectado en menor medida por las inundaciones.

Retraso por las lluvias

"La obra ha mejorado lo que había, en particular, la gran mejora es que es accesible, ya no tiene escaleras, es amplia, está más fundamentada, hemos ganado en seguridad, capacidad hidráulica, pero también funcionalidad. Los usuarios pueden cruzar en bicicleta, a pie, con toda la tranquilidad. Se ha subido la valla a dos metros pensando que el usuario habitual son menores, para hacerla consistente y segura", ha señalado el conseller, que también ha apuntado que las lluvias de estos últimos meses han sido el motivo del retraso de esta obra, que querrían haberla tenido terminada en el inicio de curso.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, esta mañana, ante la nueva pasarela. / Ana Escobar

Estas actuaciones forman parte del Plan Endavant y se iniciaron después de que la Generalitat haya asumido las competencias necesarias para llevar a cabo obras de rehabilitación en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizarlos a la mayor brevedad posible.