El plan de empleo posdana impulsa la contratación de 37 personas en Quart de Poblet
La segunda fase del proyecto de generación de empleo tras la catástrofe del Estado
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha activado la segunda fase del primer plan de empleo del Gobierno posdana con el objetivo de impulsar la recuperación social, económica y de infraestructuras del municipio tras los daños ocasionados por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024.
De esta forma, este viernes 2 de enero se inicia la segunda fase de la primera convocatoria del plan, dando continuidad al proceso iniciado en junio de 2025. Esta actuación se enmarca en el Real Decreto 1282/2024, de 17 de diciembre, que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinadas a la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras y servicios vinculados a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los municipios afectados.
El plan de empleo municipal se plantea como una herramienta clave de activación socioeconómica, orientada tanto a la generación de empleo como al refuerzo de los servicios públicos municipales. Su finalidad es avanzar hacia la normalización de la actividad local y aproximar el municipio a la situación previa a la catástrofe, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta del ayuntamiento ante las necesidades de la ciudadanía.
Un millón en contrataciones
El Plan contempla una inversión total de 991.317,60 euros, y permitirá la contratación de otras 37 personas desempleadas en distintos departamentos municipales durante dos periodos de seis meses. La selección de los trabajadores y trabajadoras se realiza según las condiciones establecidas por Labora, por lo que para acceder a un puesto ha sido necesario tener la inscripción previa en el servicio de empleo.
Las incorporaciones se realizan en áreas estratégicas como Urbanismo (brigadas y oficinas técnicas); Tesorería y recaudación; Empleo y comercio; Educación; Servicios sociales; Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC); Personal; y Emprendimiento.
74 nuevos trabajadores
En conjunto, el plan contempla la contratación de hasta 74 personas a lo largo de los dos periodos de ejecución, contribuyendo de forma directa a la recuperación del municipio y a la mejora de la atención a la ciudadanía. Está previsto que en febrero se inicie la segunda fase del programa, cuya duración constaría de cuatro meses.
