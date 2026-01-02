El plan de Igualdad divide al gobierno PP y Vox en Torrent

Torrent aprobó su nuevo plan de igualdad en el último pleno para todo el personal de la institución local. Así lo contó este diario hace unos días. Sin embargo, este proyecto que garantiza la igualdad de hombres y mujeres en el puesto de trabajo del consistorio no salió adelante por unanimidad. Vox, socio de gobierno del PP en el ejecutivo local, votó en contra. Esta posición divide al gobierno que dirige Amparo Folgado (PP) y es que hubo 22 votos a favor (PP, PSOE, Compromís y el concejal de no adscrito) y tres negativos de Vox.

El partido de extrema derecha considera que el documento (diseñado para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en el ayuntamiento) "es una discriminación directa" y que el ayuntamiento "no debe intervenir en las áreas más masculinizadas o feminizadas, porque eso es forzar equilibrios artificiales y atentar contra la voluntad y libertad individual", señalan.

Una situación que ha denunciado Compromís, que considera que el plan de Igualdad "nace tocado de muerte". Los valencianistas critican que a pesar de aprobarse por una mayoría de 22 frente a tres, el plan "no será aplicado en aquellas áreas municipales que controla el partido de extrema derecha, algunas tan significativas para la Igualdad entre hombres y mujeres como son la Educación, la Familia, los Deportes, o las Fiestas, entre otras", lamentan en Compromís.

Para el portavoz del grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavier Martí, este hecho es un "ejemplo más de la total incapacidad del gobierno de Amparo Folgado para gestionar Torrent", cuando depende de una minoría política que "cuestiona continuamente los informes del personal técnico de la casa".

Compromís pide a Folgado que eche a Vox del gobierno

"Se puede discrepar o introducir matices, pero acusar a todas las partes que han intervenido en la creación del Plan de Igualdad de vulnerar principios básicos de la Ley de la Función Pública tendría que ser motivo suficiente para apartar a Vox del gobierno de Torrent", ha afirmado Martí, que además se pregunta "que más necesita Amparo Folgado para reaccionar ante la burla democrática que supone el hecho de que el plan no se acabe aplicando en importantes áreas de la gestión municipal".

Martí, ha acabado explicando que Vox "no respeta ni acepta las decisiones exclusivamente técnicas cuando estas se separan de su dogmatismo ideológico". "Torrent ha pasado 2025 sin presupuesto municipal, no han presentado todavía el de 2026 y mientras tanto nos encontramos gobernados por un grupo político que actúa creyéndose en posesión de la verdad absoluta, que toma decisiones sobre la gestión municipal como si estuviera en una barra de bar, y sobre el cual el PP de Torrent sustenta su legislatura", ha concluido.