Vaivén
La Policía de Alboraia informa que esta "nueva baliza" no está homologada
Los agentes utilizan un meme para recordar a la población que debe asegurarse que la V16 , ya obligatoria, tenga el certificado de la DGT
A partir del 1 de enero, circular con la baliza V16 es obligatorio en España. Pero no vale cualquier sistema. Debe estar homologado por la DGT. La Policía Local de Alboraia, mu activos en redes sociales, ha aprovechado para recordar a la población que no vale cualquier baliza, y lo ha hecho de forma muy original: utilizando un meme que se ha hecho viral, donde aparece una imagen de un cubata con una bebida naranja, encima de un coche, acompañado del siguiente escrito: "Ya se han visto las primeras balizas, pero parece que no son "de las buenas". Asegúrate que tu V16 está homologada. Las marcas y modelos certificados puede consultarse directamente en la página oficial de la DGT, donde se actualiza periódicamente el registro".
Están obligados a llevar las balizas homologadas los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Muchas V-16 antiguas no son conectadas (o dependen de móvil/app). Esas han dejado de ser válidas como sustituto legal desde el 1/1/2026, porque el régimen transitorio expiró.
