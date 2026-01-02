Salma, el primer bebé nacido en 2026 en el Hospital de Manises

El primer bebé del 2026 nacido en un hospital de l'Horta como es el de Manises, se ha hecho esperar. Salma es el nombre del primer bebé nacido en 2026 en el Hospital Universitario de Manises. El nacimiento tuvo lugar el primer día del año, a las 13:39, horas después de que sonaran las tradicionales campanadas y de recibir el año nuevo, en la Casa de Partos del centro hospitalario. La recién nacida pesó 3’86 kilogramos, y tanto ella como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud. Ambos progenitores le dieron la bienvenida al mundo con nervios, alegría y mucha emoción.

La madre de la bebé ha expresado su emoción ante el feliz acontecimiento familiar que ha coincidido con las primeras horas del año 2026. En las horas posteriores al parto, los padres y la recién nacida recibieron la visita de una representación del equipo de profesionales del área materno-infantil del hospital, quienes les trasladaron su felicitación y les hicieron entrega de un obsequio conmemorativo con motivo del acontecimiento.

Actualmente, el Hospital Universitario de Manises es parte del Departamento de Salud de Manises que da cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria a más de 216.000 personas de 14 localidades a través del propio hospital de Manises, 9 centros de salud, 11 consultorios auxiliares, 2 centros de especialidades, 1 centro de salud integrado, el Hospital de Agudos de Manises y el Hospital de Crónicos de Mislata.