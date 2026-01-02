Torrent activa el protocolo municipal ante la previsión de una ola de frío
Esta medida tiene como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables y minimizar los riesgos derivados de las bajas temperaturas
Ante la bajada significativa de temperaturas anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos días, el Ayuntamiento de Torrent ha activado de forma preventiva el protocolo municipal de actuación frente a la ola de frío. Esta medida tiene como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables y minimizar los riesgos derivados de las bajas temperaturas.
El dispositivo activado se coordina de manera conjunta entre la Policía Local, Protección Civil, los Servicios Sociales municipales y diversas entidades sociales que desarrollan su labor en la ciudad. A través de este operativo, se intensificará la vigilancia y la detección de posibles situaciones de riesgo, especialmente entre las personas sin hogar o aquellas que puedan encontrarse en condiciones de especial vulnerabilidad.
Desde el consistorio, y en coordinación con entidades del tercer sector, se han habilitado recursos y espacios para que las personas que lo necesiten puedan resguardarse del frío, además de recibir atención básica y acompañamiento. Paralelamente, los servicios municipales realizarán un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y adaptarán las actuaciones en función de las necesidades que se vayan detectando en cada momento.
El Ayuntamiento de Torrent hace un llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier situación de riesgo que se observe en la vía pública, se dé aviso a los servicios de emergencia o a la Policía Local, contribuyendo así a garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas durante este episodio de bajas temperaturas
