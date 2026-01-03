Rocafort reabre la Casa de la Cultura tras cuatro años cerrada

La Casa de la Cultura de Rocafort ha reabierto después de casi cuatro años cerrada y sin actividad alguna. Un servicio público y de dinamización cultural que volverá a activarse este sábado con una primera cita: El espectáculo familiar "Una aventura de Moana y Stich" pensado para público infantil. El pasado mes de abril comenzaron las obras de remodelación de un edificio que se mantenía en silencio desde febrero de 2022, cuando el consistorio clausuró las instalaciones para acometer unas obras. Un cierre que preveían de tres meses pero que duró casi cuatro años.

El proyecto no se puso en marcha hasta este verano, cuando este diario contó que se iniciarían en breves las obras para su reapertura en septiembre de 2025. Con todo, los plazos, la burocracia y los imprevistos de las obras han hecho que no haya sido hasta final del mes de diciembre cuando se ha culminado el trabajo de remodelación.

El alcalde y el jefe de obra ante la nueva Casa de la Cultura de Rocafort. / L-EMV

De hecho, el pasado 26 de diciembre, el ayuntamiento comunicaba a través de sus redes sociales la recepción de la obra. "Damos por finalizada la obra tras casi cuatro años en los que el edificio ha permanecido cerrado", señalaban desde el ayuntamiento y prometían "más información próximamente". Esta semana han anunciado que por ingerencias meteorológicas uno de los eventos navideños programados se llevará al salón de actos de este edificio, estrenando así las instalaciones tras su acondicionamiento.

Con todo, fuentes municipales matizan que si bien se han terminado las obras, la Casa de Cultura todavía no funcionará al 100 % y de momento solo acogera eventos puntuales. La razón es que el personal que antes se empleaba en este edificio está destinado a otros servicios del pueblo donde también hace falta, por lo que es necesario reorganizar la plantilla y ver de qué manera se puede prestar servicio en esta nueva Casa de Cultura. El ritmo de citas culturales vuelve así a activarse en Rocafort tras cuatro años de clausura, aunque lo hará poco a poco y atendiendo a las necesidades de cada momento.

Qué se ha renovado, al detalle

La intervención ha supuesto una renovación integral de espacios clave y mejoras esenciales en accesibilidad y seguridad, para dotar a la Casa de Cultura de unas instalaciones más funcionales, inclusivas y seguras. En su conjunto, supondrá la adecuación total del edificio a la normativa actual de accesibilidad y contra incendios , un paso imprescindible para revitalizar un espacio clave en la vida cultural de la localidad.

Una imagen del salón de actos renovado. / L-EMV

En la planta baja se ha reformado por completo el Auditorio , donde se ha adecuado el escenario y reordenado los espacios interiores. Además, se han eliminado los baños ubicados en la sala de espectadores, se ha creado una cabina de control y un baño privado adyacente a la sala, y se han reformado los aseos existentes para cumplir con los criterios de accesibilidad. Igualmente, la remodelación contempla la instalación de un telón cortafuegos y butacas tapizadas con tejido ignífugo. La entreplanta también ha mejorado, con la reforma de los camerinos para adaptarlos a la normativa vigente tanto en accesibilidad como en materia de prevención de incendios.

Paralelamente, en las plantas primera y segunda ha eliminado la antigua cabina de control, lo que ha permitido crear una nueva aula dotada de una zona de almacenaje, ampliando así la funcionalidad del edificio para actividades culturales y formativas. Otros de los elementos más relevantes del proyecto es la instalación de una escalera de emergencia en la fachada posterior al jardín, medida necesaria para garantizar el cumplimiento de las distancias de evacuación exigidas por normativa.