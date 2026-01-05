La lluvia no puede con la ilusión por ver la llegada de los Reyes Magos

La ola de frío y las lluvias persistentes en la tarde de la llegada de los Reyes Magos no frustraron la ilusión de los más pequeños en los municipios de l’Horta. Más bien al contrario. La magia inundó cada municipio a pesar de la lluvia y con paraguas incluído y los más pequeños de las comarcas pudieron expresar sus deseos a Sus Majestades, que vinieron de Oriente para encontrarse con ellos.

Con todo, los itinerarios se adaptaron a la situación climatológica y en muchos casos, las cabalgatas se sustituyeron por recepciones a cubierto.

Para que los niños y niñas de Catarroja no se quedaran sin vivir la ilusión del Día de Reyes, Catarroja trasladó la celebración al Pabellón Municipal. Allí, Sus Majestades de Oriente pudieron saludar a los más pequeños y pequeñas en una tarde pensada para disfrutar en familia, con actuaciones musicales que han acompañado la esperada llegada de los Reyes Magos. El encuentro se ha organizado en dos pases, a las 17:00 y a las 19:00 horas, para facilitar la asistencia y permitir que todas las familias compartieran este momento tan especial..

Por la mañana, estas mágicas figuras llegaron a Alboraia y se encontraron con los más pequeños en PortSaplaya y la Patacona.

Paterna decidió seguir adelante con toda la cabalgata que tenían preparada desde la avenida Vicente Mortes hasta el Gran Teatre Antonio Ferrandis, donde el alcalde entregó a Sus Majestades la llave maestra de la ciudad. El objetivo: que pudieran entran en las casas de todos los niños y niñas. Asimismo, el consistorio paternero repartió obsequios y caramelos entre los menores en tres puntos de la localidad: el Auditori Antonio Cabeza, la plaza del Pueblo y el Gran Teatre Antonio Ferrandis, donde además se prepararon algunas sorpresas.

Pilar Olaya

Xirivella adaptó el recorrido de su cabalgata e instaló dos carpas enormes, como si de Fallas se tratara para las recepciones de las familias con Melchor, Gaspar y Baltasar. Una imagen atípica que dejó una tarde también distinta, pues el frío y la lluvia obligó a buscar alternativas para recibir en condiciones a los protagonistas de la noche. Las familias esperaban junto a la gran estructura grande escuchando los grandes éxitos de Navidad que sonaban en un escenario cubierto y preparado con los tres grandes sillones Mary y su hija Laura esperaban ansiosas a los reyes. «Tenemos muchas ganas de verles, por lo menos la lluvia nos ha respetado», decía la madre. La niña sólo saltaba y asentía de la mano de su mamá. Las abuelas hacían cola desde primera hora para que sus nietos pudieran entrar a saludar a los reyes los primeros.

Picassent también decidió hace rla recpeción real en el ballón, después de quela alcaldesa Conxa García entregara la llave del municpio a sus majestades por la mañana.

En Paiporta, sus majestades pasaron por el ayuntamiento a saludar al alcalde, Vicent Císcar y por la tarde se realizó la gran cabalgata donde los más pequeños disfrutaron con sus personajes favoritos de Peter Pan, la Sirenita y Los Vengadores. El recorrido, en el que participaron más de cien personas, estuvo amenizado por la banda Primitiva y la Unió Musical de Paiporta. Tras la cabalgata, hubo una recepción real en el auditori Florida, donde la magia se hizo del todo al poder encontrarse con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los reyes no solo van en camello. Y es que a Manises llegaron ayer en transporte público, concretamente en metro. Una vez salieron desde las escaleras mecánicas de Salt de l’Aigua les esperaban cientos de niños y niñas amenizados con la música de la Artística Manisense, que no se perdió tampoco este encuentro tan esperado.

Cabalgatas el día 6

Hoy continuará la magia en Torrent, Alaquàs, El Puig y Puçol que han preferido aplazar el recorrido a este martes para despedir a Sus Majestades después de una noche de duro trabajo pasando por todas las casas de los niños y niñas.