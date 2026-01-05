La lluvia traslada las cabalgatas de Reyes a pabellones y carpas

La lluvia está provocando cambios en la programación inicial de las Cabalgatas de Reyes en los municipios de l'Horta. De momento, solo son tres los municipios que han decidido suspender el desfile y aplazarlos al 6 de enero.

Aplazadas al 6 de enero

-En Torrent, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar junto con el Ayuntamiento de Torrent, han decidido trasladar la Cabalgata de Reyes al martes 6 de enero, a las 11:00 horas, con el objetivo de evitar las previsiones de lluvia del día 5. La cabalgata se celebrará con el mismo recorrido habitual, para que la magia no cambie y todos los niños y niñas puedan disfrutarla como cada año. De este modo, Sus Majestades podrán despedirse de todos los niños y niñas de Torrent en una gran cabalgata llena de ilusión, que recorrerá la Avenida al Vedat, poniendo el broche final a unos días tan especiales.

-Alaquàs también realizará la Cabalgata de Reyes el martes 6 de enero, a partir de las 12 horas, a con el siguiente recorrido (salida desde el CEIP l’Amparo Alabau, pasando por Calle Antonio Machado, Av. Miguel Hernández, C/ Mayor y finalizando en el Ayuntamiento).

-Beniparrell también ha decidido trasladar el desfile a la matinal del martes, con salida a las 10.30 h del polideportivo.

-En El Puig, el consistorio ha decidido trasladar el desfile al martes 6 de enero, manteniendo el horario de las 11:00 horas. Al finalizar el recorrido, tendrá lugar la tradicional entrega de regalos. El tradicional Rastre de pots se trasladará a la carpa de la plaza del Cant Valencià.

-Puçol celebrará finalmente el martes 6 de enero a las 12:00 horas su Cabalgata de Reyes.

Traslados a zonas cubiertas

Otros municipios, en lugar de aplazar la Cabalgata han decidido reubicarla a zonas a cubierto de la lluvia, como pabellones, e incluso instalando carpas.

-Xirivella ha decidido instalar una carpa en la plaza de Gerardo Garcés, para que los Reyes Magos reciban a los niños y niñas a cubierto si llueve. En el Barrio de la Luz, habrá otra en la plaza de l'Alqueria Nova. Si no llueve, se mantendrá la Cabalgata.

-En Mislata, se suspende la cabalgata y sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a todos los niños y niñas en una gran recepción con animación en el Pabellón Polideportivo del Quint. LA apertura de puertas: 17.30h (acceso por calle San Antonio)

Inicio de la animación: 18.00h

Inicio de la recepción: 18.30h

Se mantiene la visita de Sus Majestades a los niños y niñas del barrio de la Avenida de la Paz, que tendrá lugar a las 17.00h en el interior del Centro Cívico y Social.

Campamento real en Torrent. / A.T.

-En Alfafar, bebido a la lluvia y al frío Los Reyes no recorrerán as calles como de costumbre, pero han preparado una cabalgata estática. Los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños en los centros de mayores del Casco y del Barrio Orba, de 17:30 a 19:30 horas . Lo que sí s emantiene es la llegada de sus Majestades a las 16:30 horas en Tremolar (carrer de les Barques).

-En Picassent, también se sustituye la cabalgata por una recepción en el pabellón polideportivo, de 17.30 h a 20 horas.

-Picanya, a partir de las 17.45 h , se mantiene la recepción real en el Centre Cultural, pero se suspenden La Fiesta de Reyes Magos (concierto y merienda) prevista en la calle.

-Silla también suspende la cabalgata de Reyes, pero us Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán igualmente a la localidad y recibirá a los más pequeños en el Centro Cultural Carmen Valero, de 17:30 a 20:00 horas, donde tendrá lugar un acto muy especia.

-Albal también suspende el desfile y lo sustituye por una recepción en el Frontón del Restaurante Cooperativa de Albal, a partir de las 18.30 h donde también habrá pintacaras, juegos y regalos.

-En Quart de Poblet, la Cabalgata empezará, como está programada, a las 18.15 h desde la Av. Ramón y Cajal (campo de fútbol) y recorrerá las calles Pizarro, Paret de Piles y pl. del País Valencià, para continuar hasta la rotonda del Agua. Desde aquí seguirá por la calle Azorín hasta la Biblioteca.Al acabar la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar esperarán a los más pequeños a cubierto en el CC El Casino, donde tendrá lugar la Recepción Real (la entrada será por c./ Amistat).

-Alcàsser tiene un Plan B, por si llueve. Los niños y las niñas podrán disfrutar de la visita de Sus Majestades Reales en la Iglesia Maria Auxiliadora a partir de las 19.30 horas, donde se repartirán regalos y muchas sorpresas más.

-Paiporta ha variado el recorrido de la cabalgata, que comenzará a las 18 h en la Plaza Xúquer, y acabará a las 19h en el auditorio La Florida, donde los Reyes recibirán a los niños y niñas.

-En Rocafort, también la Cabalgata de los Reyes Magos de esta tarde finalizará en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

-Burjassot, mantiene el Paseo Real, que partirá de la rotonda de la Carretera de Llíria a las 17.15 horas y llegará a la Casa de Cultura sobre las 18.00 horas. Pero en el caso de que llueva los Reyes Magos adelantarán su llegada a las 17.30 horas en la Casa de Cultura. Toda la programación queda supeditada a la evolución de la situación meteorológica, en caso de sufrir variaciones informaremos inmediatamente.

Aldaia, retrasa el inicio

-Aldaia, en vista de la previsión meteorológica de AEMET, el inicio de la cabalgata de Reyes 2026 (lunes 5 de enero) SE POSPONE a las 19 horas. Seguirá su recorrido habitual (c/Hernán Cortés, c/ Església, plaza Constitución).