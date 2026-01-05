Los Reyes Magos desafían a la lluvia en las playas de Alboraia
Los más pequeños han podido ver a sus Majestades, aunque la recepción se ha trasladado lugares a cubierto
En Alboraia, los Reyes Magos han sido los más madrugadores. Sus Majestades han decido esta mañana pasear por las playas de Port Saplaya y Patacona, para también recibir a todos los niños y niñas que viven en esos barrios.
Melchor, Gaspar y Baltasar han desafiado a la lluvia y se han acercado hasta las playas de Alboraia para poder compartir la ilusión con los más pequeños. Eso sí, como lo más importante es que los niños y niñas estén bien, la tradicional recepción al aire libre se ha trasladado a zonas a cubierto. En concretos, sus Majestades han podido escuchar a los más pequeños en el Edificio Singular, de la Patacona a las 10:30 h, y una hora más tarde se han trasladado al Centro Cívico (plaza de la Señoría), de Port Saplaya.
Junto a los niños y niñas, también estaba el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, y miembros de la corporación municipal, que ha recordado que la magia no acaba aquí, pues en la tarde de este lunes 5 de enero, si la lluvia lo permite se realizará la tradicional cabalgata por las calles del casco urbano ,a partir de las 18 horas.
