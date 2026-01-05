Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos desafían a la lluvia en las playas de Alboraia

Los más pequeños han podido ver a sus Majestades, aunque la recepción se ha trasladado lugares a cubierto

Recepción real en las playas de Alboraia

En Alboraia, los Reyes Magos han sido los más madrugadores. Sus Majestades han decido esta mañana pasear por las playas de Port Saplaya y Patacona, para también recibir a todos los niños y niñas que viven en esos barrios.

Melchor, Gaspar y Baltasar han desafiado a la lluvia y se han acercado hasta las playas de Alboraia para poder compartir la ilusión con los más pequeños. Eso sí, como lo más importante es que los niños y niñas estén bien, la tradicional recepción al aire libre se ha trasladado a zonas a cubierto. En concretos, sus Majestades han podido escuchar a los más pequeños en el Edificio Singular, de la Patacona a las 10:30 h, y una hora más tarde se han trasladado al Centro Cívico (plaza de la Señoría), de Port Saplaya.

Junto a los niños y niñas, también estaba el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, y miembros de la corporación municipal, que ha recordado que la magia no acaba aquí, pues en la tarde de este lunes 5 de enero, si la lluvia lo permite se realizará la tradicional cabalgata por las calles del casco urbano ,a partir de las 18 horas.

