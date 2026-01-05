Vaivén
Los Reyes Magos llegan en metro a Manises
Sus Majestades bajan en la estación de Salt de l'Aigua para encontrarse con los niños y niñas de esta localidad de l'Horta Sud
Manises
Melchor, Gaspar y Baltasar han salido esta tarde de la escalera mecánica de la estación de Metrovalencia, Salt de l'Aigua en Manises, pues han llegado en metro a esta localidad de l'Horta Sud. Previamente a su llegada, Melchor había hablado con el alcalde, Javier Mansilla, para avisarle de su llegada.
La lluvia no ha frustado la cabalgata en esta localidad, que está teniendo lugar esta tarde y que terminará con una recepción en la plaza Rafael Atard, donde los niños y niñas podrán reencontrarse con sus Majestades y expresarles sus últimos deseos antes de la noche más mágica del año.
