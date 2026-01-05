Torrent cierra con éxito el Campamento Real y se prepara para despedir a los Reyes Magos el 6 de enero

Torrent ha puesto este domingo el broche de oro al Campamento Real, uno de los grandes eventos de la Navidad en la ciudad, que durante los días 2, 3 y 4 de enero ha llenado la Plaza América de ilusión, magia y convivencia familiar. El recinto ha recibido a miles de niños y niñas que han podido saludar personalmente a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y disfrutar de una completa programación de actividades para todas las edades.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha realizado un balance muy positivo: “El Campamento Real vuelve a demostrar que Torrent vive la Navidad con el corazón. Ver la emoción de los niños y la participación de tantas familias es el mejor indicador de que el esfuerzo ha merecido la pena”.

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, ha destacado que “hemos conseguido un espacio cómodo, seguro y lleno de contenido, pensado para que las familias pudieran disfrutar sin prisas y con tranquilidad, manteniendo viva la magia de estas fechas”.

Un Campamento Real pensado para disfrutar en familia

El Campamento ha contado con tres zonas diferenciadas, lo que ha permitido una visita ordenada y fluida:

·Zona de acceso desde la avenida, destinada a la visita a los Reyes Magos.

·Zona principal del parque, con las jaimas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar.

·Resto del parque, de acceso libre, con talleres infantiles, 20 mesas de juegos tradicionales y cerca de una veintena de puestos del mercado temático de Reyes

Además, los dos trenes turísticos puestos en marcha por IDEAT durante los tres días han facilitado el acceso al recinto desde distintos puntos de la ciudad, favoreciendo la movilidad y la participación de vecinos de todos los barrios

“Torrent demuestra, una vez más, su compromiso con las familias y con nuestras tradiciones, llenando la ciudad de ilusión y alegría”, ha subrayado la alcaldesa.

La Jaima del Cartero Real, la antesala de la magia

Durante las semanas previas, la Jaima del Cartero Real ha recorrido plazas y barrios de Torrent, acercando la ilusión navideña a todos los rincones de la ciudad. La carpa, decorada al estilo árabe, con trono real, pajes, buzón personalizado, iluminación especial y juegos gigantes de madera, ha permitido que cientos de niños entregaran sus cartas en un entorno mágico y cercano

Amparo Folgado ha resaltado que “la Jaima del Cartero Real es una de las actividades más esperadas, porque permite que la ilusión llegue a todos los barrios y crea recuerdos inolvidables para los más pequeños”.

María Fernández ha añadido que “ha sido una propuesta pensada para niños y familias, cuidada hasta el último detalle y diseñada para reforzar el espíritu de ciudad”.

Gran despedida de los Reyes Magos – 6 de enero, 11:00 h

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos se ha pospuesto y la programación navideña concluirá de forma excepcional el próximo martes 6 de enero a las 11:00 horas, cuando Sus Majestades se despedirán oficialmente de los niños y niñas de Torrent tras una intensa noche de reparto de regalos. Será un acto cargado de emoción y simbolismo, en el que los Reyes Magos agradecerán el cariño recibido y pondrán el broche final a unas Navidades marcadas por la participación, la ilusión y la convivencia familiar.

“Esta despedida es un momento muy especial para los pequeños, un último recuerdo que se llevan de unas fiestas que viven con una ilusión única”, ha señalado la concejal de Fiestas.

Un cierre perfecto para unas Navidades inolvidables

Con la clausura del Campamento Real y la inminente despedida de los Reyes Magos, Torrent cierra una Navidad que ha convertido las calles en un gran espacio de encuentro para las familias.

“La magia de estas fechas une a toda la ciudad. Torrent ha vuelto a demostrar que sabe cuidar sus tradiciones y, sobre todo, a sus niños”, ha concluido la alcaldesa Amparo Folgado.