Fiebre por los adosados en Torrent

La fiebre inmobiliaria no decae y las promotoras se las ingenian para obtener suelo de donde no hay. Es el caso de Torrrent, donde a la espera del desarrollo de Parc Central 3, y exprimiendo las parcelas que quedan libres en el sector de Parc Central I y II (incluida el área de l’Hort de Trénor), las empresas ‘rascan’ en terrenos de carácter urbano pero que están por urbanizar o demasiado extensos para una sola construcción. De ahí que en los últimos meses se hayan impulsado hasta tres modificaciones puntuales del PGOU para segregar grandes superficies y convertirlas en parcelas donde levantar más de una treintena de unifamiliares.

Una de estas promociones se sitúan en la calle Juan de Juanes, en el área residencial de El Vedat. El proyecto urbanístico presentado ante el consistorio propone la reparcelación de un terreno de aproximadamente 5.162 m² para dar lugar a diez nuevas parcelas destinadas a viviendas unifamiliares. La clave de esta intervención es la reordenación del espacio para adaptarlo a la normativa actual, generando parcelas de al menos 400 m² que cumplan con los parámetros de la "Zona 7 El Vedat".

Parcela, a la izquierda, en la calle Juan de Juanes de Torrent / L-EMV

Interior de la parcela de Juan de Juanes / L-EMV

El estudio concluye que la edificación propuesta, de un máximo de dos plantas, se integra perfectamente en el paisaje urbano y natural de la zona, respetando la topografía escalonada del terreno y manteniendo la calidad ambiental del entorno.

Y para garantizar el acceso a las nuevas propiedades, se construirá un nuevo vial público de prioridad peatonal (CVP) de 9 metros de ancho que culminará en una rotonda de 16 metros de diámetro. Además, la actuación contempla una cesión de 401,89 m² de suelo dotacional al Ayuntamiento de Torrent.

Reordenación de una manzana

Otro estudio de detalle propone la reordenación urbanística de una manzana delimitada por las calles Ave María, La Purísima, Padre Coloma, Doctor Marañón y las avenidas San Lorenzo y al Vedat. La iniciativa plantea la división de una parcela de 6.528 metros cuadrados en 16 parcelas de 400 metros cuadrados destinadas a viviendas unifamiliares pareadas, con una edificabilidad máxima de 202.

El proyecto asegura que no incrementa la edificabilidad ni las alturas máximas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrent y se ajusta a la normativa vigente. Las futuras viviendas tendrán un máximo de dos alturas y respetarán los parámetros urbanísticos establecidos para la zona residencial Z-7 El Vedat.

Diseño para el proyecto en la calle Ave María / L-EMV

La actuación incluye la apertura de un vial de prioridad peatonal con acceso desde la calle Ave María, que facilitará la comunicación interna de las parcelas y conectará peatonalmente con la avenida al Vedat. Además, se reserva un espacio para la instalación de un centro de transformación eléctrica que garantice el suministro a las nuevas viviendas.

Según la memoria del proyecto, la intervención permitirá un mejor aprovechamiento del suelo urbano existente, actualmente ocupado por una edificación en desuso y equipamientos deportivos, sin generar afecciones negativas al entorno ni a las parcelas colindantes. El estudio también concluye que la actuación es económicamente viable y que los costes de urbanización, que superan los 540.000 euros, serán asumidos por la propiedad.

Carencias de infraestructuras

Por último, frente a la promoción antes mencionada, se proyecta otra modificación puntual del PGOU, para reorganizar el ámbito delimitado por las calles Doctor Marañón, San Estanislao y la Avenida El Vedat. La actuación responde a la necesidad de subsanar las actuales carencias de infraestructuras en una zona que, aunque consolidada, presenta una urbanización parcial y desordenada,. Uno de los principales retos del proyecto es salvar la diferencia de cota de aproximadamente 3 metros existente entre la calle San Estanislao y la Avenida El Vedat.

Área de actuación en San Estanislao / L-EMV

Actualmente, según la memoria presentada, el tránsito rodado y peatonal se realiza de forma precaria a través de zonas arboladas sin alineaciones formales. La propuesta plantea la apertura de nuevos viales: uno de 5 metros de sección para dar continuidad a la calle San Estanislao y otro de 9 metros en el interior de una parcela privada para facilitar el acceso a futuras viviendas. Estos viales se han diseñado con prioridad peatonal y con el objetivo de minimizar el impacto visual y ambiental en el paisaje urbano.

Así, se proyecta la división del terreno de uso residencial de 4.144 metros en ocho parcelas de 500 metros para la edificación de unifamiliares. En este sentido, uno de los puntos clave de esta modificación es el incremento de las dotaciones públicas. El plan prevé la transformación de 1.063,35 m² de suelo residencial en suelo dotacional destinado a red viaria y zonas verdes. De hecho, la superficie de red secundaria aumentará de los 2.808,18 m² actuales a más de 3.871 m².