La AFA de la 'escoleta' de Rocafort pide reforzar el claustro y el ayuntamiento dice que cumplen la ratio legal

El número de docentes y la posibilidad de tener una bolsa para sustituir a profesoras de bajas o vacaciones en la escoleta de Rocafort vuelve a ser un conflicto en el municipio. No es la primera vez que este centro de educación infantil municipal se queda sin recursos humanos para cubrir todas las necesidades y las condiciones laborales de las trabajadoras ya estuvieron en jaque, con una huelga y una mejora del salario conseguido hace unos años. Es un problema recurrente que las familias denuncian y el ayuntamiento achaca a sus limitaciones administrativas.

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) de la escoleta municipal ha denunciado la falta de gente en las bolsas de profesorado para cubrir bajas, vacaciones o tener figuras de apoyo, así como que el conserje solo va una vez a la semana y si una docente enferma, quien se queda ha de asumir un volumen de niños y niñas mayor. Todo lo anterior, lamentan, "está poniendo en peligro la educación de nuestros hijos", algo que preocupa y mucho a las familias. Con todo, quieren destacar la "la labor excepcional de las maestras que no pueden ni ponerse enfermas" y piden al consistorio que refuercen personal docente, de apoyo para garantizar un servicio educativo "seguro y de calidad" y que el ayuntamiento cumpla con lo acordado en una reunión mantenida en noviembre.

Preguntado por estas reivindicaciones, fuentes municipales defienden que cumplen la ratio fijada legalmente y que "estamos en una cantidad de personal que el AFA considera que no es suficiente, a nosotros también nos gustaría mejorar pero estamos muy limitados burocráticamente".

"Tenemos dificultades para llegar donde nos gustaría"

"No podemos contratar personal temporal gracias a la reforma laboral ni tampoco crear plazas porque solo generamos una plaza pública al año para todo el ayuntamiento. Puede que en la escoleta haga falta pero también en la brigada de mantenimiento, la policía, intervención u otros departamentos", dice el consistorio.

"Estamos muy limitados a la hora de tener más personal del habitual. No podemos contratar a gente para reforzar el personal. Burocráticamente es muy complicado", lamentan.

Por otra parte, recuerdan que "hemos solventado una demanda histórica de las trabajadoras de escoleta, subir el sueldo más de 500 euros al mes y la situacion no es tan mala como algunas la pintan. Está claro que a la AFA les preocupa la situación pero tenemos profesionales fantásticas y unas instalaciones en buen estado. También dificultades para poder llegar donde nos gustaría", concluyen.