Alcàsser rebaja las aceras del centro de salud

Una obra poco destacable ha mejorado la vida de muchas personas en Alcàsser. El ayuntamiento ha rebajado los bordes de las aceras en el entorno del centro de salud, que constituían un verdadero obstáculo para las personas con movilidad reducida. Si bien, no tener aceras accesibles en vías normales es un gran inconveniente, éste se duplica cuando se trata de la calle donde se encuentra el centro médico, donde suelen acudir a menudo precisamente personas en silla de ruedas, así como familias con carros de bebes, personas mayores que tienen más dificultad a la hora de caminar o pacientes.

"Para alguien sin dificultades puede parecer algo pequeño, pero para nosotros era un obstáculo diario. Este cambio supone más autonomía, más seguridad y más igualdad. Agradecemos que la necesidad haya sido escuchada y atendida", señalan desde Movilidad y Justicia, una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la accesibilidad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Agenda Urbana

Esta fue una de las peticiones que desde el colectivo realizaron en la reunión convocada por el Ayuntamiento de Alcàsser dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de la localidad. Una iniciativa destinada a conocer las necesidades reales del municipio y construir, entre todas las asociaciones, un futuro más inclusivo, accesible y sostenible.

Obras para rebajar las aceras en el centro de salud. / A.A.

Durante la sesión, Movilidad y Justicia aportó su visión sobre movilidad reducida, accesibilidad y participación social, contribuyendo al diagnóstico colectivo enmarcado en los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española (AUE).

"Otra petición realizada desde Movilidad y Justicia está haciéndose realidad. La inclusión no es un detalle: es una condición para vivir con dignidad.”