Las entidades sociales del barrio Orba alegan que la inspección del supermercado comunitario fue irregular
La Koordinadora de Kolectivos del Parke celebra que por fin haya una reunión con el ayuntamiento el 15 de enero, a la espera de confirmación
La Koordinadora de Kolectivos del Parke del barrio Orba de Alfafar ha respondido al ayuntamiento del municipio que desaprobó el supermercado comunitario que tiene esta entidad por no cumplir la normativa sanitaria. La organización social y comunitaria ha señalado que "es cierto que existió una supuesta inspección sanitaria, pero esta fue totalmente irregular, ya que no se levantó acta alguna ni se indicó a qué administración pertenecía". Por eso, la asociación quiere dejar claro que "no tenemos ningún inconveniente en conocer y cumplir los requisitos administrativos existentes, así como en negociar con el ayuntamiento para normalizar la situación".
Sin embargo, defienden, "no ha habido ninguna inspección regular ni comunicación oficial; en consecuencia, la única irregularidad cometida ha sido la propia actuación del ayuntamiento", señalan en un comunicado.
Por otra parte, se muestran satisfechos de que el consistorio haya accedido finalmente a conceder una reunión a las organizaciones sociales del Parke Alcosa, en el barrio Orba. No obstante, quedan a la espera de que dicho encuentro se realizará el 15 de enero. De hecho, lamentan que el consistorio "de credibilidad a informaciones falsas", pues este no tiene conocimiento delas actuaciones de la Koordinadora de Kolectivos ni el proyecto comunitario ya que "desde hace años no mantiene ninguna reunión con nosotoras ni existe relación administrativa".
Sin convocatorias en los últimos tiempos
En este sentido, señalan que la Cooperativa Social del Parke (Plataforma de Iniciativas Sociales), es única entidad del proyecto comunitario que tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alfafar y no se reúne con la institución desde mayo de 2023. "En esta reunión se acordó encontrar las fórmulas adecuadas para la continuidad del proyecto de la cooperativa, ya que administrativamente era posible y la voluntad política se manifestó en un acuerdo firmado por escrito".
Por último, acusan al consistorio de incurrir en "graves irregularidades" en su actuación. "El Comité Local de Emergencia y Reconstrucción del Parke-Alfafar fue reconocido y constituido el pasado 20 de marzo, con la puesta en marcha de la mesa de reconstrucción. A pesar de ello, no ha sido convocado en ningún momento hasta la actualidad. Consideramos esta inacción una irregularidad grave y será uno de los temas que llevaremos sobre la mesa en la reunión prevista para el día 15 de enero", avisan.
