Euforia tras el primer premio del Niño en Quart de Poblet: "Hemos repartido diez décimos"

La suerte ha vuelto a sonreír a la comarca de l'Horta Sud con el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026. En la Administración número 2 de Quart de Poblet, (uno de los 21 municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño) más conocida como San Onofre, el ambiente hoy es de euforia. No es para menos: han repartido diez décimos del primer premio, lo que supone un total de 2 millones de euros que se quedan, muy probablemente, entre los vecinos del municipio.

El impacto de la noticia

José María Lledines Ruiz, gerente de la administración, no podía ocultar su emoción ante los micrófonos, todavía asimilando el impacto de la noticia. A pesar de que no es la primera vez que la fortuna pasa por sus manos, la adrenalina sigue siendo la misma que el primer día.

"Hemos repartido 10 décimos, un total de 2 millones de euros", explicaba José María con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. "Con el Gordo del Niño ya es la tercera vez que damos el primer premio; ya lo hemos dado dos veces anteriormente, así que esta es la tercera alegría que brindamos con este sorteo".

José Manuel López

La tensión del directo y la alegría por el premio se notaban en el ambiente de la administración. Al ser preguntado por cómo se sentía el equipo, José María fue muy gráfico: "¡Fíjate! Estamos como flanes ya", bromeaba mientras recordaba que dar premios es la culminación de todo su esfuerzo anual.

A la espera de los afortunados

De momento, el "baile" de millones todavía no ha traído a los agraciados a las puertas de la oficina de Loterías, algo habitual en los primeros minutos tras el sorteo.

"De momento no ha venido nadie a recogerlo", comentaba el lotero. "La gente no lo mira hasta dentro de un rato y, cuando se dan cuenta, es cuando salen corriendo y te da ese subidón. Seguramente sea alguien del pueblo, alguien conocido que veamos por la calle".

Para José María y su equipo, este premio es la recompensa a todo un año de trabajo: "Es la culminación del sorteo, el esfuerzo de vender y poder hacer feliz a la gente de aquí".