La Protectora de Burjassot pone en marcha la campaña por las colonias felinas

"Los felinos de la calle no han decidido nacer ahí. Ellos son los más olvidados y cada día se enfrentan a la indiferencia. Son los más olvidados, los que sufren el frío y la lluvia, hambre y sed, indiferencia así como al hambre y sed, frío y lluvia. Merecen ser respetados". Este es uno de los mensajes que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) envía a la ciudadanía a través de su campaña de enero “Colonias felinas, una labor fundamental”.

Desde el colectivo animalista, que trabaja aplicando el método CER (captura, esterilización y retorno), "única forma ética de controlar las colonias" de manera que los gatos puedan tener "mayor calidad de vida y así evitarles sufrimientos", invitan a los vecinos a sumarse a su red de colonias. "Ayúdanos a ayudarlos" es la consigna. "Con tu ayuda podemos seguir protegiéndolos, cuidándolos y dándoles una oportunidad", explican.

Colonia felina en el parque del Mirador de Burjassot. / V.Ruiz Sancho

Gatos escondidos en los coches

Como en anteriores ediciones de la campaña de enero y con el lema “Este invierno revisa tu coche”, la Protectora de Animales también pide a los conductores que, al iniciar desplazamientos, “den un golpe al capó del vehículo antes de arrancar”, ya que con el frío los gatos “se refugian debajo de los coches, en las ruedas e incluso en los motores”. De este modo “se pueden salvar vidas y también evitar accidentes”.