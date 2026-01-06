La Protectora de Burjassot pone en marcha la campaña por las colonias felinas
El colectivo animalista pide apoyo para poder seguir ayudando de la manera más ética a los gatos que viven en las calles
"Los felinos de la calle no han decidido nacer ahí. Ellos son los más olvidados y cada día se enfrentan a la indiferencia. Son los más olvidados, los que sufren el frío y la lluvia, hambre y sed, indiferencia así como al hambre y sed, frío y lluvia. Merecen ser respetados". Este es uno de los mensajes que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) envía a la ciudadanía a través de su campaña de enero “Colonias felinas, una labor fundamental”.
Desde el colectivo animalista, que trabaja aplicando el método CER (captura, esterilización y retorno), "única forma ética de controlar las colonias" de manera que los gatos puedan tener "mayor calidad de vida y así evitarles sufrimientos", invitan a los vecinos a sumarse a su red de colonias. "Ayúdanos a ayudarlos" es la consigna. "Con tu ayuda podemos seguir protegiéndolos, cuidándolos y dándoles una oportunidad", explican.
Gatos escondidos en los coches
Como en anteriores ediciones de la campaña de enero y con el lema “Este invierno revisa tu coche”, la Protectora de Animales también pide a los conductores que, al iniciar desplazamientos, “den un golpe al capó del vehículo antes de arrancar”, ya que con el frío los gatos “se refugian debajo de los coches, en las ruedas e incluso en los motores”. De este modo “se pueden salvar vidas y también evitar accidentes”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
- La horchatería Santa Catalina, ¿herida de esencia?
- Móviles de más de 1.000 euros y bolsos de 400: Los adolescentes valencianos buscan el lujo en sus regalos de Reyes
- El Valencia está en colapso total