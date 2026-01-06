Los Reyes Magos ya tienen la llave del Puig, un día después

Aunque sea 17 horas después, los Reyes Magos han podido recibir el cariño de pequeños y grandes en El Puig. El consistorio fue uno de los cuatro de l'Horta que decidió aplazar la Cabalgata de Reyes prevista para la tarde del sábado a la matinal del domingo, algo que no pareció importar a los más pequeños, que acudieron a su cita real.

Lo primero fue recibir la llave de la ciudad por parte del alcalde Marc Oriola como muestra de agradecimiento en el consistorio, y aprovechar para saludar desde el balcón a todos sus "fieles", a los que ya habían visitado esa noche para dejarles los regalos.

Los Reyes Magos pasando por el Monastir del Puig. / A.P.