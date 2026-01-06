Los Reyes Magos ya tienen la llave del Puig, un día después
Los más pequeños viven la magia, aunque sea de día, en la la cabalgata aplazada por la lluvia
Aunque sea 17 horas después, los Reyes Magos han podido recibir el cariño de pequeños y grandes en El Puig. El consistorio fue uno de los cuatro de l'Horta que decidió aplazar la Cabalgata de Reyes prevista para la tarde del sábado a la matinal del domingo, algo que no pareció importar a los más pequeños, que acudieron a su cita real.
Lo primero fue recibir la llave de la ciudad por parte del alcalde Marc Oriola como muestra de agradecimiento en el consistorio, y aprovechar para saludar desde el balcón a todos sus "fieles", a los que ya habían visitado esa noche para dejarles los regalos.
- Después se inició la Cabalgata Real, con sus Majestades sobre una peculiar carroza, recorriendo las calles del Puig con la participación habitual de las fallas, las Purísimas de este año y el club de hockey Dragons, que se encargaron de repartir caramelos y sobre todo ilusión hasta la Plaça del Cant Valencià, donde se realizó la recepción y el tradicional reparto de regalos para los más pequeños.
