"Hacer en Torrent la cabalgata de Reyes por la mañana ha sido lo mejor"

Los Reyes Magos de Oriente no han seguido a la estrella sino al sol que iluminaba de igual forma esta mañana gélida del 6 de enero, en la que, de forma insólita, cuatro poblaciones de l'Horta -Torrent, Alaquàs, Puçol y El Puig- han realizado la tradicional Cabalgata de Reyes, que estaba programada para la tarde del 5 y que fue aplazada ante la previsión meteorológica de lluvia. Una decisión que cuando se tomó no se sabía como iba a ser aceptada por la ciudadanía, pero la respuesta ha sido multitudinaria, sobre todo en la capital, en Torrent.

Con una religiosa puntualidad, a las 11 de la mañana, la comitiva, en la que han participado cientos de asociaciones, ha comenzado a descender por la central avenida del Vedat de Torrent, ante el espectáculo de cientos de niños y niñas que se agolpaban para poder ver a los Reyes Magos.

Los Reyes Magos en Torrent. / L-EMV

“Pau, ¿qué te han traído?”, preguntaba un niño a otro con el que se reencontraba en esta cita tras una noche mágica. “¡Mira!” respondía el. Después de la noche más mágica del año llega, también, una de las mañanas más especiales y este año única: ¿los pequeños de Torrent pueden despedirse de sus majestades hasta el año que viene!

Algunos niños llevaban sus flamantes regalos puestos. Una mochila brillante de la Patrulla Canina, unas zapatillas blancas de verdad o gorras de la famosa serie “Stranger Things”.

La colla de dolcainers i tabaleters de Torrent. / V.P.

Miguel de la colla de dolcainers i tabaleters de Torrent se mostraba muy contento de hacerlo esta mañana. “Estamos muy contentos de hacerlo hoy y los niños se han levantado con toda la ilusión de los reyes y también de tocar en la cabalgata de Torrent, que es nuestro pueblo. Ha sido una buena decisión retrasarlo así podemos despedir y agradecer a los reyes magos”, explicaba, minutos antes de empezar la gran cabalgata (atípica) de Torrent. Esta agrupación encabeza una comitiva de personajes, disfraces y asociaciones que participan que preceden a la gran carroza con sus Majestades.

Malaica dance, una academia de baile de Torrent, / V.P.

"Ayer no hubiéramos podido salir"

Malaika dance, una academia de baile de Torrent, se mostraba feliz de salir a despedir a los reyes por la mañana. “Si hubiera sido ayer no podríamos haber salido, con el maquillaje y los trajes, hubiera sido un desastre”, señala Maribel la directora del centro artístico torrentino, mientras daba las últimas instrucciones a sus alumnas, vestidas de copos de nieve y estrellas fugaces.

Después de bailarines, emisores, villanos del carbón, minions y princesas, ha llegado el turno de los tres protagonistas. Melchor, Gaspar y Baltasar han bajado la avenida del Vedat en un medio día soleado, en grandes carrozas y repartiendo caramelos, pelotas y chucherías a los niños y niñas que celebraban su llegada con emoción. “Es Melchor!!!!!”, decía una niña. “¡Gaspar, lánzame caramelos!”, pedía otro. Por último, Baltasar ha saludado a todos los lados y ha cerrado una cabalgata atípica, pero que ha gustado mucho y emocionado más en la ciudad de Torrent