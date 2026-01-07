"Ahora mis hijas llegarán puntuales al colegio. Antes con el autobús tardaban"

"Estamos muy felices. Ahora mis hijas llegarán puntuales al colegio y a las clases. Antes con el autobús tardaban y a veces llegaban una hora tarde, casi a las 10 de la mañana". Son palabras de Osas, madre de Michelle y Laura, de 11 y 8 años, que esta mañana han cruzado, puntuales, por primera vez la nueva pasarela que cruza el barranco del Poyo y que conecta el barrio del Xenillet con el colegio público Juan XXIII de Torrent.

Mientras algunos operarios todavía realizaban trabajos en el paso peatonal, un goteo de alumnos y alumnas del colegio, acompañados por sus madres y padres, mostraban su satisfacción por la comunicación directa que les permite ir andando a clase. Para ellos era un regalo de Reyes.

Pese al intenso frío de primera hora de la mañana con dos grados centígrados y un fuerte viento sobre el barranco, Marinela Simeón cruzaba la nueva conexión para acompañar a su hijo Cristian y a su nieta Raysa. Pasadas las 8.30 horas ya estaban a las puertas del Juan XIII, donde aseguraba que la pasarela "es una bendición" porque ahora llegan en menos de 10 minutos y "ya no sufrimos más con los niños, no tenemos que esperar el autobús, que tardaba muchas veces. Ahora es todo mucho más rápido".

Marinela, que vive de alquiler en la calle Virgen del Pilar, lamenta que las obras de la nueva construcción se hayan demorado tanto porque era una infraestructura clave para ir al colegio. "Han tardado mucho", comenta. Y es que con el inicio de las clases en septiembre aún se estaba construyendo. Su hijo y su nieta, alguno con un poco de miedo al cruzar por el recuerdo de lo que pasó en la dana, añadían que "no tener que esperar al autobús es lo mejor, porque siempre tardaba 20 minutos".

"Un avance"

Salomé, de 11 años y estudiante de sexto de Primaria, compartía las impresiones. "Es un gran avance, ahora estoy a un paso del cole. Antes, a veces llegaba media hora tarde con la espera del autobús", reseñaba sobre la pasarela.

El anterior puente, que cruza el barranco del Poyo , fue arrasado en la riada del 29 de octubre de 2024 . Tras la catástrofe, el núcleo urbano torrentino a través del barrio del Xenillet quedó desconectado de la zona donde se sitúa el colegio, pero también de una infraestructura polideportiva pública utilizada por más de medio centenar de personas a diario.

El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, visitaron la obra la pasada semana y anunciaron que estaría abierta para la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad.

"Parece más alta"

Las primeras impresiones de las familias y alumnos es que la pasarela les parece más segura porque está más elevada sobre el cauce del Poyo. Así lo indicaban diversos testimonios. "Es más alta", relataba Osas, mientras que Marinela añadía que la nueva pasarela le "parece más segura", pues "se ha hecho más alta".

Mide 75,5 metros

La nueva pasarela tiene una longitud total de 75,5 metros y un ancho libre de 3,50 metros y una estructura de hormigón de tres vanos sobre el lecho del barranco. Esta obra forma parte de un contrato para las obras de reconstrucción de las diferentes infraestructuras dañadas por las inundaciones en los términos municipales de Torrent y Alcàsser y tiene un importe de 5.832.000 euros.