Alboraia y Rafelbunyol refuerzan la seguridad de sus polígonos con videovigilancia

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a través de sus programas de ayudas para la mejora de infraestructuras en áreas industriales, ha financiado un proyecto en Alboraia y Rafelbunyol para mejorar la seguridad de las empresas ubicadas en los polígonos industriales de los municipios de l'Horta Nord mediante cámaras de videovigilancia.

En el caso de Alboraia, la instalación de cámaras de seguridad se lleva acabo en el polígono industrial Camí la Mar, y tiene como objetivo la renovación, adecuación y modernización integral del sistema de comunicaciones y videovigilancia existente. La finalidad es incrementar los niveles de seguridad, mejorar la capacidad de control del entorno industrial y garantizar una transmisión fiable de la información hacia el centro de control de la Policía Local de Alboraia.

Las obras ejecutadas se han orientado a mejorar la seguridad y vigilancia del área, incrementar la fiabilidad y estabilidad de las comunicaciones inalámbricas y adaptar las instalaciones a la normativa técnica y de protección de datos vigente. "Con ello, se contribuye directamente a la mejora de la competitividad y la calidad de los servicios del polígono, en línea con los objetivos estratégicos del Ivace", expresan desde el consistorio.

El ámbito de ejecución se ha circunscrito al Polígono Industrial Camí la Mar, afectando a los distintos puntos de control, nodos de comunicación, columnas y emplazamientos predefinidos, así como al centro de control y visualización. Se ha llevado a cabo una reconfiguración integral de la red de comunicaciones, con las correspondientes pruebas funcionales y de estabilidad. Para completar el sistema, se ha instalado un monitor de visualización en el centro de control.

Un aspecto clave del proyecto ha sido la verificación final de la correcta integración de todo el sistema con el centro de control de la Policía Local de Alboraia, asegurando su plena operatividad.

Diez cámaras en Rafelbunyol

Por su parte, en Rafelbunyol el proyecto contempla la instalación de 10 cámaras de vigilancia distribuidas en cuatro puntos estratégicos del polígono, lo cual permitirá una cobertura más eficaz de los accesos y viales principales. El sistema incorpora tecnología de detección inteligente de personas y vehículos, operativa las 24 horas del día.

La Policía Local tendrá conexión directa a las cámaras. / A. R.

“Nuestro polígono industrial necesita infraestructuras modernas y seguras. Esta actuación responde a una demanda del tejido empresarial y refuerza nuestro compromiso con la seguridad, la competitividad y el desarrollo económico y medioambiental, aprovechando al máximo las ayudas de la Ivace”, ha subrayado Fran López, alcalde del municipio.

La inversión total del proyecto asciende cerca de 18.000 euros, financiada mediante la subvención de la Ivace, y se enmarca dentro de una línea de trabajo continuada para mejorar los servicios e infraestructuras del área industrial, considerada un motor de ocupación y crecimiento para el municipio. “El proyecto ha incluido una primera fase de replanteo y estudio técnico, seguida de la instalación de las cámaras y su puesta en funcionamiento. Con esto mejoramos de manera notable la seguridad del polígono y continuamos avanzando en su modernización” ha explicado el regidor de Obras Públicas, Santiago Bellver.