Aprobar el presupuesto de 2026, tarea pendiente para una veintena de pueblos con Torrent a la cabeza

Los presupuestos de un ayuntamiento son el esqueleto de las políticas anuales, la columna vertebral de las acciones a realizar, siempre sujetas a cambios, pero con vocación de cumplirse. El presupuesto de un ayuntamiento está vivo, pero debe estar aprobado para poder gobernar. Con todo, la composición de las corporaciones municipales, muchas veces con una aritmética justa o sin mayoría asegurada para sacar adelante el documento económico, retrasa, prorroga o deja en vilo una programación presupuestaria que debería ser anual y en ocasiones se alarga en periodos más extensos.

En l'Horta Sud y l'Horta Nord, hay una veintena de pueblos de los 43 en total que todavía no han aprobado las cuentas de este año 2026 que acaba de comenzar. Hay quien está a punto y otros que lo tienen más complicado. Es cierto que la barrancada del 29 de octubre de 2024 puso patas arriba cualquier planificación presupuestaria de muchos municipios, sobre todo en l'Horta Sud. Aún así, ha pasado más de un año y las dificultades iniciales se encallan en algunos casos por la inestabilidad política.

Torrent es la ciudad más grande, la capital de l'Horta Sud y la segunda urbe más grande de la provincia que aún no ha aprobado sus cuentas y que tiene los números justos en el pleno para poder hacerlo. Amparo Folgado (PP) gobierna con Vox en un ajustado equilibrio, que depende de un voto externo para tener mayoría tras la salida de uno de los ediles de Vox, Guillermo Alonso del Real, ahora en el grupo de no adscritos. El ejecutivo local aprobó sus presupuestos en febrero de 2024, unas cuentas con las que siguen trabajando a día de hoy, cuando ya se ha iniciado 2026. La oposición ha criticado en varias ocasiones que todavía no haya presupuestos para este año.

Otras ciudades en espera

La aritmética del pleno no solo afecta a Torrent. En Massamagrell, l'Horta Nord, tienen una situación parecida, con un gobierno de PSPV y Compromís, de ocho concejales, pero que requiere de nueve votos favorables para sacar adelante las cuentas. Es decir, no cuenta con la mayoría necesaria, a priori, y tendría que pactar.

En Mislata, una de las ciudades más densamente poblada de España y con un gobierno local socialista que lidera Carlos Fernández Bielsa (líder provincial del PSPV), las cuentas "se aprobarán en los próximos días", tal como aseguran fuentes municipales. En Manises, con un tripartito de PSPV, Compromís y Podem, publicaron esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia que se prorrogaría la mayoría del presupuesto de 2025, de 34 millones de euros. Se prorrogarán 32 millones para el ejercicio de 2026 a excepción de los créditos pedidos para inversiones. Alaquàs, Catarroja, Albal, Sedaví y Massanassa son cinco municipios afectados por la dana que todavía esperan la aprobación de su presupuesto local para este año que empieza ahora.

En l'Horta Nord, donde tampoco han dado luz verde (de momento) a sus cuentas es en Alboraia, que el año pasado aprobó sus presupuestos anuales en marzo y tuvo que recurrir al voto de calidad del alcalde ante la negativa en bloque de la oposición, que tiene once votos y el gobierno de PSPV y Compromís, diez, por lo que necesitan de un apoyo externo para sacar adelante sus políticas.

En Moncada, el gobierno de PSPV y Compromís que lidera Amparo Orts tiene 12 votos frente a ocho de la oposición. Con todo, tampoco han sacado todavía adelante sus cunetas para este año. El ejercicio pasado presentó la planificación económica en el mes de junio. Rafelbunyol, Tavernes Blanques; Foios; Museros; Albuixech; Albalat dels Sorells; Bonrepòs i Mirambell; Vinalesa; Alfara del Patriarca y Emperador, tampoco tienen actualizado el esqueleto anual.

Quienes sí tienen presupuestos aprobados

Por su parte, también hay gobiernos locales que han comenzado el año con las cuentas aprobadas en tiempo y forma. Es más sencillo hacerlo cuando los ejecutivos tienen mayoría clara. Es el caso de Paterna, Burjassot, Puçol, Meliana, El Puig, Pobla de Farnals, Almàssera, Rocafort, Massalfassar, Aldaia, Xirivella, Paiporta, Quart de Poblet, Picassent, Alfafar, Silla, Benetússer, Picanya, Alcàsser, Beniparrell y Llocnou de la Corona.