Defensa reconoce al alcalde de Sedaví con el distintivo blanco por su trabajo de coordinación en la dana

El Ministerio de Defensa ha hecho públicos los reconocimientos anuales que entrega el Ejército a cuerpos de seguridad y a personal civil, en atención a ciertos méritos y circunstancias que concurren, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, que regula el Reglamento General de Recompensas Militares.

En esta ocasión, el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha sido reconocido con la Cruz al mérito militar con distintivo blanco en el apartado de “personal civil ajeno” al Ejército, por las tareas de coordinación y el trabajo conjunto que se realizó con las Fuerzas de seguridad del Estado en los meses que siguieron a la dana. Cabanes es el único alcalde de l'Horta Sud que recibe este reconocimiento.

La UME quitando lodo del Ayuntamiento de Sedaví tras la dana. / J.M.V.

La entrega se realizará el miércoles, 14 de enero, a las 12 horas en el cuartel General del Ejército de Tierra, en Cibeles (Madrid). En la lista completa de reconocimientos solo hay otros tres son mandatarios y mandatarias municipales: la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera Soria; la alcaldesa de Mira, María Míriam Lava Pérez, y el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó personalmente a Cabanes, de la decisión, que se publicó el 5 día de enero en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, y le dio la enhorabuena. “Es un honor recibir esta distinción porque se produce a propuesta del personal del Ejército que nos ayudó en los momentos más difíciles. Hoy recuerdo especialmente al militar de la UME que falleció en accidente días después de haber estado trabajando en Sedaví”, expresa.

Un reconocimiento compartido

José F. Cabanes asegura que “la Cruz al mérito militar con distintivo blanco es un galardón compartido con todo el gobierno local y la plantilla municipal, por su trabajo sin descanso en los meses que siguieron a la dana, así como a algunos exconcejales que también estuvieron al pie del cañón, a las alcaldías de la comarca y también a toda la ciudadanía, por su resiliencia”.

“Una vez más, quiero expresar nuestro agradecimiento a todo el voluntariado, las empresas y los cuerpos e instituciones que nos ayudaron”, añade.